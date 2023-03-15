Законопроект о растаможке авто в "Дії" повторно подадут в Раду

Законопроект о растаможивании транспортных средств через приложение "Дія" и по новой формуле зарегистрируют в Верховной Раде повторно.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ни разу не опускали руки за это время. Было много проектов, когда нам говорили "нет" сразу. Ты начинаешь говорить, и тебе говорят – "нет". И мы постоянно это ломали и в этом направлении мы точно придем к результату. Сейчас переподаем проект", - отметил он.

По его словам, планируется задействовать общественность и выносить вопросы в публичную плоскость.

"Мы будем больше контактировать с депутатами, будем больше публично подымать этот вопрос. Будем выводить в публичное пространство тех, кто не говорит аргументов, а затем покидает зал при голосовании. Мы будем использовать все инструменты, чтобы этот вопрос додавить", - подчеркнул министр.

В феврале парламент провалил голосование за принятие за основу законопроектов №7466 и №7468 о таможенном оформлении транспортных средств через приложение "Дія" и по новой формуле.

Напомним, еще в июне 2022 года правительство дало старт переводу процесса растаможки автомобилей в приложение госуслуг "Дія".

С конца января в приложении "Дія" уже можно протестировать новую систему расчета стоимости услуги.