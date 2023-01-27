Украинцы смогут растаможивать автомобили через "Дію"

В Украине совсем скоро можно будет растаможивать автомобили через приложение "Дія", уже можно протестировать новую систему расчета стоимости услуги.

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Об этом сообщил народный депутат, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Растаможка авто в "Дії" совсем скоро. Сейчас совместно с командой Минцифры Комитет на рабочих группах прорабатывает законопроекты", - отметил он.

В Минцифры сообщили, что растаможку хотят цифровизировать, чтобы упростить процесс для украинцев и сделать невозможным коррупционные схемы. Новый алгоритм расчета и услуга за несколько кликов в "Дії" исключат человеческий фактор и коррупционную составляющую.

"Уже сейчас вы можете присоединиться к усовершенствованию таможенной сферы - узнайте, как изменится стоимость растаможки и обязательно поделитесь обратной связью на сайте https://rozmytnennia.diia.gov.ua/ ", - отметили в ведомстве.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что таможенная пошлина будет происходить по новой системе расчета.

"Вводите в калькуляторе три характеристики — год авто, тип или объем двигателя или мощность, если есть электрокар. Далее система автоматически рассчитает стоимость авто. Например, у вас есть Audi A3 2006 года. На дизеле и с объемом двигателя в 2 литра. По новым правилам заплатите 80 132 грн, вместо 143 500 грн", - добавил он.

Напомним, еще в июне 2022 года правительство дало старт переводу процесса растаможки автомобилей в приложение госуслуг "Дія".