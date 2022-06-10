Кабмін схвалив законопроект про розмитнення авто у "Дії"

Уряд дав старт переведенню процесу розмитнення автомобілів у додаток держпослуг "Дія". Відповідний законопроект Кабінет міністрів схвалив у ході засідання 10 червня.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

За його словами, законопроект усуне схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто при розмитненні. Документ передбачає, що митники не зможуть впливати на процес розмитнення.

"Розмитнення буде максимально простим і зручним. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку. Весь процес розмитнення — не більше 5 хвилин", - резюмував Шмігаль.

Крім того, згідно з документом, в Україні скасують оподаткування електрокарів та знизять ставку для автомобілів із гібридними двигунами.

Зазначимо, в Україні офіційно зробили безкоштовним розмитнення авто на період війни з Росією. Відповідний закон підписаний президентом Володимиром Зеленським, опублікований і вже набув чинності.

Проте Верховна Рада планує повернути ввізне мито на товари та автомобілі найближчим часом. Відповідний законопроект зареєстровано у парламенті.

Джерело фото: ua.depositphotos.com