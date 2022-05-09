Кабмін скоротив кількість пунктів розмитнення авто на кордоні до трьох

Кабінет міністрів визначив, що ввезення українськими громадянами транспорту, придбаного за межами митної території України, має відбуватися у трьох пунктах на кордоні.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті уряду розпорядженні №354 від 3 травня. Воно вже набрало чинності.

Такими пунктами пропуску визначено "Устилуг" (Волинська область) та "Грушів" (Львівська область) на кордоні з Польщею, а також "Малий Березний" (Закарпатська область) на кордоні зі Словаччиною.

Зазначимо, що раніше заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомляв, що з 25 квітня вводиться обмеження на оформлення легкових автомобілів, що ввозяться для особистих потреб: воно буде провадитися лише у семи пунктах пропуску. Окрім згаданих трьох, це були "Угринів" та "Смільниця" на польському кордоні, а також два пункти на кордоні з Угорщиною.

Причиною такого кроку він назвав великі черги на кордоні через скасування митних платежів при ввезенні транспорту, у яких тепер "цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами - спорядженням для бійців, продуктами харчування та медикаментами".

Проте, як писали ЗМІ, обмеження (не оформлене, до речі, актом Кабміну) проблему тоді не вирішило – зокрема тому, що багато українців все одно продовжували прибувати на інші КПП, де митники йшли їм назустріч.

Тим часом, група депутатів на чолі з Данилом Гетманцевим внесла до Верховної Ради законопроект, який повертає мита на ввезення авто. Проте цей документ парламент поки що не розглядав.