Нардеп розвіяла міф про масове розмитнення за нульовим митом люксових авто. Які машини імпортують українці

Більшість автомобілів, які в Україну ввозять після введення нульового мита, — вартістю до 100 тисяч грн. Про це заявила нардеп Олена Штрук.

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За її даними, на 2 травня 2022 року в Україну нульовим митом завезли 29 195 машин.

З них 16 793 – це машини вартістю до 100 тисяч грн. Вони у великій кількості йдуть на потреби армії, тероборони чи купуються сім'ями переселенців.

11406 машин - вартістю від 100 тис. до 500 тис. грн. Частина теж на армію, частина для себе. 760 авто – від 500 тис. до 1 млн грн; 196 машин – вартістю від 1 до 2 млн грн; 40 дорогих елітних машин – за 2 млн грн.

З цього випливає, що масове ввезення елітних іномарок під нульове розмитнення — міф.

"За місяць українці завезли справді велику кількість машин, але 65-70% з них усіх — це машини скромні, недорогі, йдуть у переважній більшості на армію чи потреби тероборони та ЗСУ", — робить висновок нардеп.

Близько 1000 автомобілів – це машини вартістю понад 500 тис. грн, тобто вже добрі машини для себе, а не для армії, які дозволили українцям заощадити на акцизі та інших податках під час ввезення.

Дорогих машин в Україну ввезено лише близько 1 тисячі на місяць.

Нагадаємо, ухваливши законопроєкт № 7190 , Верховна Рада також скасувала на час військового становища мита (пропорційно залежать від вартості авто), податок на додану вартість та акциз (залежать від обсягу двигуна та року випуску машини) при ввезенні транспортних засобів з-за кордону для всіх фізосіб.

З 6 квітня українці отримали можливість заощадити на купівлі серйозно уживаних транспортних засобів до 80%, а нових – до 40%.