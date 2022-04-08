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Украинцам разрешили не платить за растаможку авто в период войны
В Украине официально сделали бесплатной растаможку авто на период войны с Россией. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Зеленским, опубликован и уже вступил в силу.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Таким образом ввоз транспортных средств освобождается от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога.
Под действие закона попадает почти весь транспорт: легковые автомобили и кузова, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, грузовые автомобили.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Требования к транспорту остаются прежними: можно ввозить легковые машины стандарта Евро-2 и выше и грузовики и автобусы класса Евро-5 и выше.
Никаких ограничений по дальнейшей перепродаже или количеству ввезенных авто нет.
Напомним, 24 марта 2022 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №7190 , согласно которому весь иностранный транспорт, ввезенный в страну во время действия военного положения, будут освобождены от необходимости уплаты пошлин и других сборов.