Украинцам разрешили не платить за растаможку авто в период войны

В Украине официально сделали бесплатной растаможку авто на период войны с Россией. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Зеленским, опубликован и уже вступил в силу.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Таким образом ввоз транспортных средств освобождается от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога.

Под действие закона попадает почти весь транспорт: легковые автомобили и кузова, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, грузовые автомобили.

Требования к транспорту остаются прежними: можно ввозить легковые машины стандарта Евро-2 и выше и грузовики и автобусы класса Евро-5 и выше.

Никаких ограничений по дальнейшей перепродаже или количеству ввезенных авто нет.

Напомним, 24 марта 2022 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №7190 , согласно которому весь иностранный транспорт, ввезенный в страну во время действия военного положения, будут освобождены от необходимости уплаты пошлин и других сборов.