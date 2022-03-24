Нардепы отменили таможенные платежи на период военного положения

Сегодня, 24 марта, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №7190 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию законодательства на период военного положения".

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По информации, опубликованной на сайте украинского парламента, за этот проект закона проголосовали 353 из 363 присутствующих на заседании депутатов при необходимых 226 голосах.

Как заявил в своем Telegram-канале Даниил Гетманцев, проект закона N7190 предусматривает, что на время военного положения можно ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам соответствующих документов.

По словам Гетманцева, закон также предлагает дополнительные налоговые льготы для бизнеса во время военного и чрезвычайного положения:

– продление с трех до шести месяцев срок, в течение которого после войны необходимо подать отчетность, которая ранее не была подана;

– освобождение от НДС операции по ввозу товаров предпринимателями 1-3 групп;

– освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий, за 2021 и 2022 годы.

Напомним, 22 марта Налоговый комитет Верховной Рады Украины одобрил законопроект №7190, который предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, приостановку регистрации плательщиком НДС для новых упрощенцев вместо аннулирования.

Кабинет министров решил ввести декларативный принцип таможенных процедур, отказавшись от необходимости заполнять документы на таможне.

15 марта Верховная Рада также установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения, в частности установила на время войны единый налог 2% для бизнеса с оборотом до 10 миллиардов гривен.