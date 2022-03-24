Нардепи скасували митні платежі на період воєнного стану

Сьогодні, 24 березня, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт №7190 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану".

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За інформацією, опублікованою на сайті українського парламенту, за цей проєкт закону проголосували 353 із 363 присутніх на засіданні депутатів при необхідних 226 голосах.

Як заявив у своєму Telegram-каналі Данило Гетманцев, проєкт закону N7190 передбачає, що на час воєнного стану можна ввозити окремі категорії товарів без надання митникам відповідних документів.

За словами Гетманцева, закон також пропонує додаткові податкові пільги для бізнесу під час військового та надзвичайного стану:

– продовження з трьох до шести місяців терміну, протягом якого після війни необхідно подати звітність, яка раніше не була подана;

– звільнення від ПДВ операції із ввезення товарів підприємцями 1-3 груп;

– звільнення від сплати податку на житлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій, за 2021 та 2022 роки.

Нагадаємо, 22 березня Податковий комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт №7190, який передбачає звільнення імпорту від мит та ПДВ, зупинення реєстрації платником ПДВ для нових спрощенців замість анулювання.

Кабінет міністрів вирішив запровадити декларативний принцип митних процедур, відмовившись від необхідності заповнювати документи на митниці.

15 березня Верховна Рада також встановила суттєві податкові послаблення для бізнесу на період воєнного стану, зокрема, встановила на час війни єдиний податок 2% для бізнесу з оборотом до 10 мільярдів гривень.