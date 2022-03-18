Кабмин решил максимально упростить таможенные процедуры, предлагает отказаться от пошлин и НДС

Кабинет министров решил ввести декларативный принцип таможенных процедур, отказавшись от необходимости заполнять документы на таможне. Об этом сообщил в своем видеообращении премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур. Мы ставим цель создать самую быструю таможню в мире. Никаких бумаг на таможне. Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в Таможенный и Налоговый кодексы. По декларативному принципу", - сказал он.

По словам Шмыгаля, желающие оставаться на общей системе будут уплачивать только НДС, при этом такое оформление должно занимать не более 15 минут, а те, кто просто хочет ввезти товар в Украину без какого-либо таможенного оформления, заранее должны будут заполнить грузовую таможенную декларацию и смогут спокойно проезжать.

"Грузы будут ехать через границу без всяких препятствий. Постановление Кабмина уже принято. Ожидаем, что Верховная Рада как можно скорее освободит от пошлин и НДС все товары, которые сегодня едут в Украину", - сказал он, не приведя других подробностей.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что фактически будет отменено подавляющее большинство разрешений, кроме тех, которые связаны с безопасностью страны.

"На время военного положения бизнес переходит на декларативный принцип работы. Подал документы через портал "Дія" - и, не дожидаясь решения государственного органа, начинаешь работать. Разрешительные документы останутся буквально для нескольких видов деятельности, таких как работа с опасными отходами, производство лекарств, вопросы ядерной энергетики", - заявил премьер.

По его словам, сейчас максимальная свобода для бизнеса является необходимым условием для формирования сильной экономики государства.

Напомним также, что 15 марта Верховная Рада установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения, в частности установила на время войны единый налог 2% для бизнеса с оборотом до 10 миллиардов гривен.