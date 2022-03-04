Закарпатские таможенники передали украинским военным почти 400 авто с еврономерами

Закарпатская таможня передала на нужды Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны около 390 автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщила спикер Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская, передает UAMotors.

По словам Сенгетовской, автмобили ранее были конфискованы за нарушение норм таможенного законодательства Украины.

Среди 390 переданных автомобилей есть как легковые автомобили, так и грузовые авто и даже прицепы.

Распределять автомобили будут по тем подразделениям, которые сейчас в них больше нуждаются.

Напомним, 24 февраля 2022 года российские войска начали неспровоцированное вторжение в Украину. На сегодняшний день города и объекты критической инфраструктуры подвергаются ракетным и бомбовым ударам.

По состоянию на 2 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 6 млрд грн в эквиваленте.

В частности, более 253,5 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

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