Помощь украинцам: бизнес, волонтеры и общество против военной агрессии России (обновляется)

24 февраля 2022 года российские войска начали неспровоцированное вторжение в Украину. По состоянию на сегодняшний день города и объекты критической инфраструктуры подвергаются ракетным и бомбовым ударам. Под огнем оказываются жилые дома, больницы, школы. Украинский бизнес и общество сплотились, чтобы помогать мирному населению и защитникам страны, которіе оказівают яростное сопротивление врагу. Delo.ua собирает всю информацию о помощи. Если ваша организация, ваш бизнес, ваше волонтерское сообщество помогает людям, Вооруженным силам Украины или территориальной обороне, пишите пожалуйста нам на электронный адрес в коротком формате со всеми ссылками и контактами, мы донесем эту информацию людям.

Все для обороны

По состоянию на 02 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 6 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 253,5 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 1,6 млрд. грн.

на нужды Национальной гвардии Украины – 450 млн грн (26.02.2022);

на нужды Национальной полиции Украины – 150 млн грн (28.02.2022);

на нужды Министерства обороны Украины – 1 025,3 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн).

Напомним, для помощи Украинской Армии Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет. Перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.

Перевести средства на нужды ВСУ с банковской карты можно по ссылке: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

"МХП" передал курятину "Наша Ряба", а группа компаний "Верес" изготовила куриную тушенку. Первая партия в объеме 10 тонн передается Территориальной обороне Черкасс. Следующие партии также обещают направить на нужды Вооруженных сил Украины.

Мобильный оператор Vodafone открыл короткий номер 88009 для благотворительного фонда "Вернись живым" - каждое SMS на этот номер стоимостью 10 грн пойдет на нужды защитников Украины. Территориальная оборона получает стартовые пакеты.

Мобильный оператор "Киевстар" выделил 10 миллионов гривен в БФ "Вернись живым" и создал специальный короткий номер 88009 - сообщение стоит 10 гривен, средства передают также в фонд "Вернись живым".

Газораспределительные компании , работающие под брендом РГК , в Тисменице помогают оборудовать бомбоубежище на 2 тысячи человек.

АО "Днепропетровскгаз" передал на нужды территориальной обороны 13 автомобилей и 2,5 тыс. литров горючего. С помощью спецтранспорта рабочие роют траншеи и наполняют мешки с песком для защитных сооружений.

Мебельный цех АО Ровногаз производит кровати для военных и шьет для них матрасы и подушки.

АО "Хмельницкгаз" передал в бомбоубежище медикаменты и изготовил и передал защитникам Украины мобильные средства обогрева - "буржуйки" - и передвижные пункты обогрева - металлические "вагончики" для передышки. Такие же буржуйки для нужд защитников делают и в Виннице.

АО "Львовгаз" предоставляет аптечки и передал в Волонтерский штаб автомобиль продуктов.

АО «Ивано-Франковскгаз» профинансировало закупку облгосадминистрацией более 10 тонн горючего, продуктов и вещей первой необходимости для Вооруженных сил Украины.

Работники АО «Винницагаз» оказывают помощь местным общинам в подготовке городов и сел области к сопротивлению противнику: наполняют мешки песком, готовят ежи и шипы, собирают все необходимое для фронта.

АО «Винницагаз» помимо ежей и шипов для блок-постов начала производить мангалы и «буржуйки», которые помогут согреться и приготовить еду в полевых условиях. В городе компании оборудованы условия для приема временно перемещенных лиц.

АО «Хмельницкгаз» приобрело и передало необходимые медикаменты в бомбоубежища, в военные части доставлены продукты питания.

АО «Николаевгаз» приобрело необходимые медицинские средства и оборудование на сумму 1 млн. грн. для нужд области.

Помощь беженцам и гуманитарным грузам

Европейский венчурный фонд GR Capital заявил, что их портфельная компания Sennder (сервис логистики из Германии) помогает в отправке гуманитарных грузов из Европы в Украину. Чтобы отправить гуманитарный груз из любой точки Европы, необходимо зайти на сайт www.pomich.org и заполнить запрос. Sennder координирует свои действия вместе с украинско-американской транспортной компанией Cargofy.

“Sennder создал альянс технологических компаний, венчурных компаний, неправительственных организаций, государственных органов и поставщиков, чтобы направлять гуманитарную помощь в границы Украины, - говорят в GR Capital. – Это настоящая командная работа с Uber, HelloFresh, Gorillas, Jokr, ABInBev, Ein Herz für Kinder и другими участниками. Первые четыре грузовика в Украину уже отправились. Их будет больше.

Банк Кредит Днепр предоставил финансирование "Укрзалізниці" для эвакуации на сумму 260 млн грн. За счет кредитных средств УЗ будет иметь возможность закупить драгоценное топливо и продлить эвакуацию наших женщин и детей. Мы все вместе, мы сможем выстоять.

"ЛУН" опубликовал карту для беженцев с домашними животными , где люди из Венгрии, Чехии, Австрии, Германии, Великобритании и других стран предлагают приюты для украинских беженцев с домашними животными, а также передержку для собак, кошек.

Uber , приостановивший работу в Украине 24 февраля, снова заработал во Львове: сервис будет перевозить гуманитарную помощь. Персональных поездок не будет, в комендантское время (сейчас с 22:00 до 06:00) сервис не будет работать. Зато днем промокод LVIV15 поможет заказать три поездки стоимостью до 150 грн для того, чтобы перевозить помощь. С водителя плата за обслуживание взиматься не будет.

Также компания будет бесплатно возить беженцев и их семьи из украинской границы в польские города и предоставит транспорт для сотрудников Центров приема мигрантов. Водители Uber в США и других странах смогут пожертвовать деньги через кнопку в приложении, а Uber удвоит сделанные пожертвования до $1 млн.

Компания SAP выделила 1 млн евро на гуманитарную помощь народу Украины и работает с Красным Крестом, Агентством ООН по правам беженцев и другими организациями. Технологии компании могут помочь регистрировать беженцев, координировать работу добровольцев и закупку гуманитарных товаров. Также вендор помогает искать жилье и предложил перестроить офисные помещения по всей Европе в склады и жилье для беженцев.

Беженцы в Польше, Румынии, Молдове и Венгрии могут бесплатно подключить услугу "Доступный роуминг" на 30 дней от Vodafone - это дает 400 мегабайт интернета и 60 минут на звонки в Украину и по стране пребывания.

Мобильный оператор Киевстар начисляет бесплатные 100 бонусных гривен для беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове.

Медицинская поддержка

Врачи медицинского центра имени Сороки в Израиле , имеющие большой опыт в лечении военных травм, оказывают консультативную помощь украинским врачам в вопросах травм, анестезиологии, интенсивной терапии и нейрохирургии. Просят обращаться к ним через WhatsApp, Viber, Telegram. Вот их номера (ВНИМАНИЕ, ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ!) :

+972507939129 (профессор Александр Злотник – анестезиология, интенсивная терапия, травма);

+972546218106 (профессор Евгений Бротфайн – интенсивная терапия, анестезиология, травма. +972546260728 (доктор Михаил Дубилет – анестезиология, травма, региональная анестезия);

+972546367112 (доктор Антон Осинцев – общая хирургия, травма);

+972508377561 (доктор Александр Вахрушев – общая хирургия, травма); +97250760714 (доктор Игорь Меламед – нейрохирургия);

+972547937009 (доктор Яна Цыбуля – анестезиология, травма, интенсивная терапия);

+972505966807 (профессор Леонид Барский – внутренние болезни, интенсивная терапия).

"Артериум" заявляет, что фармацевтическое предприятие "Галичфарм", производящее продукцию для этой торговой марки, функционирует полностью, задействованы все производственные цеха. Компания активно выполняет гуманитарные заказы (передали медучреждениям лекарства) и начала выполнять запросы аптек. В частности, необходимые лекарства получил Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Н. Амосова АМН Украины на общую сумму около 1,2 млн. грн. Крупнейшая детская больница Украины Охматдет также получила помощь от "Артериум" на общую сумму 1 млн. грн. Кроме этого, собранные средства в поддержку военным, им передают медикаменты, антибиотики, кровезаменители, обезболивающие.

Медпрофцентр в Борисполе помогает тем, кто физически не может выйти или доехать до врачей, так как имеет опыт дистанционной медицины. Для получения помощи онлайн нужно скачать приложение. Выбирай врача и общайся в формате онлайн звонка или в чате. Все онлайн-консультации полностью бесплатны.

https://medprofcentr.com.ua/news/57

Британский офтальмологический центр круглосуточно бесплатно лечит всех граждан Украины, получивших ранения или травмы глаз, а также острые заболевания глаз, требующие неотложной помощи. Группу специалистов возглавляют опытные хирурги-эксперты – Жук Андрей, Денежная Ксения, Фостер Наталья (Великобритания). Материалы для лечения предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner. Пациентов принимают по предварительной записи и проводят консультации онлайн. Обращаться просят по сайту центра и по телефонам: +38(044) 2307070; +38(068) 2307070; +38(099)230 7070.

Сеть больниц "Добробут" запустила благотворительный фонд . Он планировался для развития медицинского образования и в военное время изменил планы. Открыт целевой сбор средств на закупку медикаментов и ургентные операции.

Реквизиты Фонда:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Фонд Добробут»

Код по ЕГРПОУ 44188589

IBAN:

UA123808050000000026007738481 UAH

RU 353808050000000026006738482 USD SWIFTcode: AVALUAUKXXX

RU 583808050000000026005738483 EUR SWIFTcode: AVALUAUKXXX

RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY, 9 LESKOV STREET

АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Также врачи сети оказывают помощь населению по телефону и онлайн. Список врачей можно найти по ссылке .

Помощь жителям городов

Национальный банк в сотрудничестве с ПриватБанком добавил упрощенный способ перевода средств для гуманитарных целей на счет Министерства социальной политики Украины.

«Теперь удобный перевод средств с платежной карты через сервис ПриватБанка доступен на сайте Национального банка для всех, кто хочет помочь гражданам, наиболее страдают от войны с Россией», – сказал заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Помочь пострадавшим от войны украинцам можно совершив перевод с помощью платежной карты любого банка любой страны мира (кроме Российской Федерации и Республики Беларусь), и средства поступят на счет Министерства социальной политики.

Все способы перевода средств, включая банковские реквизиты, доступны по ссылке: https://bank.gov.ua/ru/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-rahunok-dlya-gumanitarnoyi-dopomogi-ukrayintsyam-postrajdalim-vid-rosiyskoyi-agresiyi

Представители мини-маркетов "Микс март" возят продукты бесплатно тем, кто сидит без еды и принимает заявки от людей даже в комендантские часы. Волонтеры – владельцы, работники и их семьи – собирают заявки на помощь в Киеве и ищут людей, которые готовы помогать в этом. Подробнее - на странице miksmart_pomi4 в Instagram и канале в Telegram.

Волонтерские организации и помощь украинской армии

Министерство инфраструктуры создало горячую линию для тех, кто хочет передать гуманитарную помощь украинским военным. Для того, чтобы передать помощь военным украинской армии нужно связаться по таким номерам:

Номер горячей линии для звонков из Украины: 0-800-202-600

Номер горячей линии для звонков из других стран: +38-044-237-00-02

Также в Telegram создан чат-бот @VolunteersHotlineBot для помощи военным и населению Украины. Горячая линия для волонтеров, где можно предложить или получить помощь.

«Народний проект» объединяет волонтеров и неравнодушных людей, реализующих благотворительные проекты в области обороны, медицины и общественных инициатив.

Реквизиты для помощи.

Благотворительный фонд «Крила Фенікса» оказывает помощь в оснащении украинской армии средствами индивидуальной нелетальной защиты, такими как бронежилеты и каски, лечением раненых бойцов, ремонтом зданий воинских частей и приобретением индивидуальных аптечек.

Реквизиты для помощи.

Также в "Дія" появилась новая услуга для перевода денег для нужд украинской армии прямо в приложении.

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