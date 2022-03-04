Допомогти українцям: бізнес, волонтери та суспільство проти військової агресії Росії (оновлюється)

24 лютого 2022 року російські війська розпочали неспровоковане вторгнення в Україну. Станом на сьогодні міста та об'єкти критичної інфраструктури зазнають ракетних та бомбових ударів. Під вогнем опиняються житлові будинки, лікарні, школи. Український бізнес та суспільство згуртувалися, аби допомагати мирному населенню та захисникам країни, які чинять затятий опір ворогу. Delo.ua збирає усю інформацію про допомогу. Якщо ваша організація, ваш бізнес, ваша волонтерська спільнота допомагає людям, Збройним силам України чи територіальній обороні, пишіть, будь ласка, нам на електронну адресу у короткому форматі з усіма посиланнями та контактами, ми донесемо цю інформацію людям.

Все для оборони

Станом на 2 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано більше 6 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 253,5 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових більше 1,6 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – 450 млн грн (26.02.2022);

на потреби Національної поліції України – 150 млн грн (28.02.2022);

на потреби Міністерства оборони України – 1 025,3 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 02.03.2022 – 168 млн грн).

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок. Перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Переказати кошти на потреби ЗСУ можна за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

"МХП" передав курятину "Наша Ряба", а група компаній "Верес" виготовила курячу тушонку. Перша партія обсягом 10 тон передається Територіальній обороні Черкас. Наступні партії також обіцяють спрямувати на потреби Збройних Сил України.

Мобільний оператор Vodafone відкрив короткий номер 88009 для благодійного фонду "Повернись живим": кожне SMS на цей номер вартістю 10 грн піде на потреби захисників. Територіальна оборона отримує стартові пакети.

Мобільний оператор "Київстар" виділив 10 мільйонів гривень до БФ "Повернись живим" і створив спеціальний короткий номер 88009: повідомлення коштує 10 гривень, кошти передають також до "Повернись живим".

Газорозподільчі компанії, які працюють під брендом "РГК", в Тисмениці допомагають обладнати бомбосховище на 2 тисячі людей.

АТ "Дніпропетровськгаз" передав на потреби територіальної оборони 13 автомобілів та 2,5 тисячі літрів пального. За допомогою спецтранспорту робітники риють траншеї та наповнюють мішки з піском для захисних споруд.

Меблевий цех АТ "Рівнегаз" виробляє ліжка для військових та шиє для них матраци та подушки.

АТ "Хмельницькгаз" передав у бомбосховища медикаменти та виготовив та передав захисникам України мобільні засоби обігріву: "буржуйки" та пересувні пункти обігріву — металеві "вагончики" для перепочинку. Такі ж буржуйки на потреби оборонців роблять і у "Вінницягазі".

АТ "Львівгаз" надає аптечки та передав до Волонтерського штабу автомобіль продуктів.

АТ "Івано-Франківськгаз" профінансував закупівлю облдержадміністрацією понад 10 тон пального, продуктів та речей першої необхідності для Збройних Сил України.

Працівники АТ "Вінницягаз" надають допомогу місцевим громадам у підготовці міст та сіл області до опору противнику: наповнюють мішки піском, готують їжаки та шипи, збирають все необхідне для фронту.

АТ "Вінницягаз" крім їжаків і шипів для блок-постів почала виготовляти мангали та "буржуйки", які допоможуть зігрітися та приготувати їжу в польових умовах. В місті компанією облаштовані умови для приймання тимчасово переміщених осіб.

АТ "Хмельницькгаз" придбав та передав необхідні медикаменти у бомбосховища, у військові частини доставлено продукти харчування.

АТ "Миколаївгаз" придбав необхідні медичні засоби та обладнання на суму 1 млн грн для потреб області.

Допомога біженцям та гуманітарні вантажі

Європейський венчурний фонд GR Capital заявив, що їх портфельна компанія Sennder (сервіс логістики з Німеччини) допомагає у відправленні гуманітарних вантажів з Європи до України. Для того, щоб надіслати гуманітарний вантаж із будь-якої точки Європи, необхідно зайти на сайт www.pomich.org та заповнити запит. Наразі Sennder координує свої дії разом з українсько-американською транспортною компанією Cargofy.

"Sennder створив альянс технологічних компаній, венчурних компаній, неурядових організацій, державних органів та постачальників, щоб направляти гуманітарну допомогу до кордону України, — кажуть в GR Capital. — Це справжня командна робота з Uber, HelloFresh, Gorillas, Jokr, ABInBev, Ein Herz für Kinder та іншими участниками. Перші чотири вантажівки в Україну вже вирушили. Їх буде більше".

Банк Кредит Дніпро надав фінансування "Укрзалізниці" для здійснення евакуації на суму 260 млн грн. За рахунок кредитних коштів УЗ буде мати можливість закупити дорогоцінне паливо і продовжити евакуацію наших жінок і дітей. Ми всі разом, ми зможемо вистояти.

"ЛУН" опублікував карту для біженців з домашніми тваринами, де люди з Угорщини, Чехії, Австрії, Німеччині, Великій Британії та інших країн пропонують прихисток для українських біженців з домашніми тваринами, а також перетримку для собак, кішок.

Uber, який призупинив роботу в Україні 24 лютого, знову запрацював у Львові: сервіс перевозитиме гуманітарну допомогу. Персональних поїздок не буде, в комендантський час (наразі це з 22:00 до 06:00) сервіс не працюватиме. Зате вдень промокод LVIV15 допоможе замовити 3 поїздки вартістю до 150 грн для того, щоб перевозити допомогу. З водія плата за обслуговування стягуватися не буде.

Також компанія безкоштовно возитиме біженців та їх сім’ї з українського кордону до польських міст і надасть транспорт для співробітників Центрів прийому мігрантів. Водії Uber у США та інших країнах зможуть пожертвувати гроші через кнопку в додатку, а Uber подвоїть зроблені пожертви до $1 млн.

Компанія SAP виділила 1 млн євро на гуманітарну допомогу народу України і працює з Червоним Хрестом, Агенцією ООН з прав біженців та іншими організаціями. Технології компанії можуть допомогти реєструвати біженців, координувати роботу волонтерів та закупку гуманітарних товарів. Також вендор допомагає шукати житло і запропонував перебудувати офісні приміщення по всій Європі у склади та житло для біженців.

Біженці у Польщі, Румунії, Молдові та Угорщині можуть безкоштовно підключити послугу "Доступний роумінг" на 30 днів від Vodafone — це дає 400 мегабайтів інтернету та 60 хвилин на дзвінки в Україну та по країні перебування.

Мобільний оператор "Київстар" нараховує безкоштовні 100 бонусних гривень для біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові.

Медична підтримка

Лікарі медичного центру імені Сороки в Ізраїлі, які мають великий досвід у лікуванні військових травм, надають консультативну допомогу українським лікарям в питаннях травм, анестезіології, інтенсивної терапії та нейрохірургії. Просять звертатися до них через WhatsApp, Viber, Telegram. Ось їх номери (УВАГА, ЛИШЕ ДЛЯ ЛІКАРІВ!):

+972507939129 (професор Олександр Злотник - анестезіологія, інтенсивна терапія, травма);

+972546218106 (професор Євгеній Бротфайн - інтенсивна терапія, анестезіологія, травма);

+972546260728 (доктор Михаїл Дубилет - анестезіологія, травма, регіональна анестезія);

+972546367112 (доктор Антон Осінцев - загальна хірургія, травма);

+972508377561 (доктор Олександр Вахрушев - загальна хірургія, травма);

+97250760714 (доктор Ігор Меламед - нейрохірургія);

+972547937009 (доктор Яна Цибуля - анестезіологія,травма, інтенсивна терапія);

+972505966807 (професор Леонiд Барський - внутрішні хвороби, iнтенсивна терапiя).

"Артеріум" заявляє, що фармацевтичне підприємство "Галичфарм", яке виробляє продукцію для цієї торгової марки, функціонує повністю, задіяні усі виробничі цехи. Компанія активно виконує гуманітарні замовлення (передали медзакладам ліки) і почала виконувати запити аптек. Зокрема необхідні ліки отримав Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова АМН України на загальну суму близько 1,2 млн грн. Найбільша дитяча лікарня України "Охматдит" також отримала допомогу від "Артеріум" на загальну суму 1 млн грн. Окрім цього зібрані кошти на підтримку військовим, їм передають медикаменти, антибіотики, кровозамінники, знеболювальні.

Медпрофцентр у Борисполі допомагає тим, хто фізично не може вийти чи доїхати до лікарів, бо має досвід дистанційної медицини. Для отримання допомоги онлайн треба завантажити додаток. Обирай лікаря та спілкуйся у форматі онлайн дзвінка або у чаті. Всі онлайн-консультації повністю безкоштовні.

https://medprofcentr.com.ua/news/57

Британський офтальмологічний центр цілодобово безкоштовно лікує усіх громадян України, які отримали поранення чи травми очей, а також мають гострі захворювання очей, що потребують невідкладної допомоги. Групу спеціалістів очолюють досвідчені хірурги-експерти — Жук Андрій, Грошева Ксенія, Фостер Наталія (Великобританія). Матеріали для лікування надані американською компанією Alcon та англійською компанією Rayner. Пацієнтів приймають за попереднім записом і проводять консультації онлайн. Звертатися просять через сайт центру та за телефонами: +38(044) 2307070; +38(068) 2307070; +38(099)230 7070.

Мережа лікарень "Добробут" запустила благодійний фонд. Він планувався для розвитку медичної освіти та у воєнний час змінив плани. Наразі відкритий цільовий збір коштів на закупівлю медикаментів та ургентні операції.

Реквізити Фонду:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "Фундація Добробут"

Код ЄДРПОУ 44188589

IBAN:

UA123808050000000026007738481 UAH

UA 353808050000000026006738482 USD SWIFTcode: AVALUAUKXXX

UA 583808050000000026005738483 EUR SWIFTcode: AVALUAUKXXX

RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY, 9 LESKOV STREET

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Також лікарі мережі надають допомогу населенню за телефоном та онлайн. Список лікарів можна знайти за посиланням.

Допомога жителям міст

Національний банк у співпраці з ПриватБанком додав спрощений спосіб переказу коштів для гуманітарних цілей на рахунок Міністерства соціальної політики України.

"Тепер зручний переказ коштів із платіжної картки через сервіс ПриватБанку доступний на сайті Національного банку для усіх, хто хоче допомогти громадянам, які найбільше потерпають від війни з Росією", – сказав заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Допомогти постраждалим від війни українцям можна, здійснивши переказ за допомогою платіжної картки будь-якого банку будь-якої країни світу (крім Російської Федерації та Республіки Білорусь), і кошти надійдуть на рахунок Міністерства соціальної політики.

Всі способи переказу коштів, включно з банківськими реквізитами, доступні за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-rahunok-dlya-gumanitarnoyi-dopomogi-ukrayintsyam-postrajdalim-vid-rosiyskoyi-agresiyi

Представники міні-маркетів "Мікс март" возять продукти безкоштовно тим, хто сидить без їжі і приймають заявки від людей навіть у комендантські години. Волонтери — власники, працівники і їх сім’ї — збирають заявки на допомогу у Києві і шукають людей, які готові допомагати у цьому. Докладніше на сторінці miksmart_pomi4 в Instagram та каналі в Telegram.

Волонтерські організації та допомога української армії

Міністерство інфраструктури створило гарячу лінію для тих, хто бажає передати гуманітарну допомогу українським військовим. Для того, щоб передати допомогу військовим українській армії, потрібно зв'язатися за такими номерами:

- номер гарячої лінії для дзвінків з України: 0-800-202-600;

- номер гарячої лінії для дзвінків з інших країн: +38-044-237-00-02.

Також у Telegram створено чат-бот @VolunteersHotlineBot для допомоги військовим та населенню України. Гаряча лінія для волонтерів, де можна запропонувати чи отримати допомогу.

"Народний проєкт" об'єднує волонтерів та небайдужих людей, які реалізують благодійні проєкти в галузі оборони, медицини та громадських ініціатив.

Реквізити для допомоги.

Благодійний фонд "Крила Фенікса" надає допомогу в оснащенні української армії засобами індивідуального нелетального захисту, такими як бронежилети та каски, лікуванні поранених бійців, ремонті будівель військових частин та придбанні індивідуальних аптечок.

Реквізити для допомоги.

Також у "Дія" з'явилася нова послуга для переказу грошей для потреб української армії прямо у додатку.

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