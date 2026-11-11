Бізнес просить регулятора переглянути прайс-кепи через війну та дорожчу генерацію

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України повторно закликала НКРЕКП переглянути максимальні прайс-кепи на ринку електроенергії, щоб вони враховували реальні умови роботи генерації під час опалювального сезону та постійних російських атак.

Про це інформує Dilo з посиланням на звернення Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України, яку публікує УНІАН.

У ФРУПЕК пропонують встановити максимальний рівень граничних цін на організованих сегментах ринку електроенергії щонайменше на рівні 18 000 грн/МВт·год.

У федерації наголошують, що теплова генерація залишається одним із найбільш уражених сегментів енергетики, але водночас саме вона покриває пікові навантаження, реагує на дефіцит потужності та компенсує вибуття інших генеруючих об’єктів.

Швидкість відновлення пошкодженого обладнання залежить від наявності комплектуючих і матеріалів, а також від фінансової спроможності компаній підтримувати необхідні резерви.

"У період, коли енергосистема щодня працює під ризиком нових пошкоджень, регуляторні рішення мають насамперед забезпечувати максимальну готовність доступної генерації", - йдеться у зверненні.

Газова генерація також залежить від прайс-кепів

У ФРУПЕК звертають увагу і на зростання ролі газопоршневих, газотурбінних та когенераційних установок, які необхідні для швидкого балансування енергосистеми та покриття дефіциту.

Собівартість їхньої роботи безпосередньо залежить від ціни природного газу, тому цей фактор, на думку федерації, також має враховуватися під час встановлення граничних цін.

Організація повторно просить НКРЕКП встановити максимальний рівень прайс-кепів щонайменше у 18 000 грн/МВт·год.

Раніше аналітикиня та керівниця з комунікацій Ukraine Facility Platform Марія Цатурян заявляла, що приватні інвестиції у нову генерацію стримують боргова криза на енергоринку та адміністративне регулювання цін.

За її словами, поки борги продовжують зростати, а правила залежать від адміністративних рішень, інвесторам бракуватиме впевненості для вкладень у нові потужності.

Нагадаємо, у травні НКРЕКП уже підвищила граничні ціни на ринку електроенергії. Тоді максимальний прайс-кеп на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку встановили на рівні 15 000 грн/МВт·год, а на балансуючому ринку - 17 000 грн/МВт·год.