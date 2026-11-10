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В Україні змінили правила оплати за підключення накопичувачів електроенергії до мереж

накопичувач електроенергії
НКРЕКП змінила порядок формування плати за нестандартне приєднання установок зберігання енергії до електричних мереж / Freepik

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг змінила правила розрахунку вартості підключення накопичувачів електроенергії до мереж. Для компаній, які планують встановлювати такі системи або будувати комбіновані енергетичні об'єкти, передбачили перехідний період.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НКРЕКП. 

Зміни ухвалили на виконання закону № 4963-IX від 2 вересня 2026 року щодо впровадження законодавства ЄС у сфері відновлюваної енергетики.

Вони передбачають оновлення Методики визначення вартості нестандартного приєднання установок зберігання енергії (УЗЕ) до електромереж. Йдеться також про порядок визначення ставок плати за таке підключення.

Водночас регулятор вирішив не запроваджувати новий порядок одразу. Для накопичувачів та інших енергетичних проєктів із двонаправленою потужністю встановили перехідний період на весь 2027 рік.

"Запровадження перехідного періоду дозволить забезпечити поступовий перехід до нового регулювання, зберегти інвестиційну передбачуваність та сприятливі регуляторні умови для розвитку УЗЕ та інших комбінованих проєктів із двонаправленою потужністю", — пояснили в НКРЕКП.

Нагадаємо, 10 листопада регулятор також змінив правила приєднання до системи передачі електроенергії. Тепер замовники зможуть самостійно обирати підрядників для будівництва та реконструкції електромереж, необхідних для підключення їхніх об'єктів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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