НКРЕКП перегляне граничні ціни на електроенергію з 1 листопада

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) 23 вересня планує розпочати перегляд граничних цін на ключових сегментах спотового ринку електроенергії. Нові price caps можуть запрацювати з 1 листопада, однак у підготовленому проєкті регулятор поки пропонує залишити чинні обмеження без змін.

Про це інформує Dilo з посиланням на матеріали НКРЕКП.

Перегляд стосуватиметься ринку "на добу наперед", внутрішньодобового та балансуючого ринків. Регулятор має переглядати доцільність та рівень таких обмежень щонайменше раз на шість місяців.

Зараз максимальна ціна на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку становить 15 тис. грн/МВт·год, а на балансуючому ринку — 17 тис. грн/МВт·год упродовж усієї доби. Ці обмеження діють із 1 травня 2026 року.

Підставою стали істотні коливання цін на ринку електроенергії. До регулятора з відповідними зверненнями також звернулися "Оператор ринку" та "Укренерго".

У НКРЕКП зазначають, що ризики для енергосистеми залишаються через можливі нові російські удари по критичній енергетичній інфраструктурі. Це може спричинити додатковий дефіцит генерації та мережеві обмеження.

Саме тому рівень price caps має враховувати можливі зміни балансу попиту та пропозиції на ринку електроенергії.

Водночас у проєкті постанови, який винесуть на засідання 23 вересня, максимальні граничні ціни поки залишені на чинному рівні — 15 тис. грн/МВт·год на РДН і ВДР та 17 тис. грн/МВт·год на балансуючому ринку.

Остаточні параметри НКРЕКП планує визначити після консультацій з учасниками ринку, профільними відомствами та галузевими асоціаціями.

Нагадаємо, з 1 травня НКРЕКП уже підвищила граничні ціни на електроенергію: максимальний price cap на РДН і ВДР встановили на рівні 15 тис. грн/МВт·год, а на балансуючому ринку — 17 тис. грн/МВт·год.