Держава продає контрольний пакет "Кіровоградського рудоуправління" за 18 млн грн

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон 52,7596% акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління", які були стягнуті в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду. Стартова ціна контрольного пакета становить 18,04 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на ФДМУ.

Онлайн-аукціон запланований на 3 листопада 2026 року. Подати заявку на участь інвестори можуть до 20:00 2 листопада.

На торги виставлено 431 225 акцій підприємства, що відповідає 52,7596% його статутного капіталу.

"Кіровоградське рудоуправління" спеціалізується на видобуванні вторинних каолінів. Цю сировину використовують для виробництва вогнетривких матеріалів, кераміки, фарфору, цементу та іншої промислової продукції.

Підприємство розробляє Обознівське родовище вторинних каолінів у Кропивницькому районі приблизно за 20 км від Кропивницького.

В оренді товариства перебувають земельні ділянки загальною площею 135,79 га. До активів також належать 37 об'єктів нерухомості загальною площею 7 176,16 кв. м.

Як акції рудоуправління перейшли державі

У червні 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру російському бізнесмену Сергію Кабаргіну. За даними СБУ, він використовував підконтрольне йому АТ “Кіровоградське рудоуправління” для постачання сировини до Росії та фінансування російської агресії проти України.

За версією слідства, гірські породи з Кіровоградщини постачали третім компаніям, однак зрештою сировина потрапляла до структур російських “Росатома” та “Лукойла”. Йшлося, зокрема, про вогнетривку глину, яку видобуває підприємство. У СБУ повідомляли, що ця схема дозволила перерахувати до російського бюджету мільярди рублів.

Сергію Кабаргіну повідомили про підозру за частиною 4 статті 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України.

У листопаді 2025 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення частини акцій "Кіровоградського рудоуправління" у дохід держави.