В Україні розмінували вже понад 20 тисяч гектарів сільгоспземель: скільки коштували роботи

За два роки роботи програми "Гуманітарне розмінування" оператори протимінної діяльності очистили понад 20 тисяч гектарів земель. Вартість робіт за 106 договорами становила 1,22 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

Зокрема, у вересні до використання повернули ще 51 гектар, на що витратили 2,7 мільйона гривень.

Скільки земель планують розмінувати

За даними відомства, протягом вересня Центр гуманітарного розмінування підписав ще 7 договорів на очищення полів. Загалом від початку програми центр уклав 175 договорів на розмінування майже 34 тис. гектарів. Загальна вартість цих робіт становить 2,46 млрд грн.

Наразі роботи тривають за 40 договорами. Вони охоплюють аграрні ділянки площею близько 8,3 тис. гектарів.

Міжнародне співробітництво

У вересні Україна та Сирія підписали міжурядову угоду про співпрацю у сфері протимінної діяльності. Вона передбачає очищення територій, постраждалих від війни, та їх повернення до використання. Також країни планують розробляти системи управління інформацією і механізми визначення пріоритетних ділянок для розмінування.

Крім того, під час міжнародної конференції з протимінної діяльності в Баку Україна та Азербайджан домовилися розширити обмін досвідом. Зокрема, йдеться про розмінування в міських умовах, що важливо для відновлення звільнених українських населених пунктів.

Довідково

Бюджетна програма "Гуманітарне розмінування" фінансується в межах реалізації інструменту фінансової підтримки від Європейського Союзу Ukraine Facility Plan.

Нагадаємо, шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) оголосило конкурс проєктів з розмінування України з орієнтовним бюджетом 150 млн шведських крон, або понад 13,2 млн євро.