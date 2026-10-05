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Новини
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Українські оператори розмінування зможуть отримати фінансування від Швеції

розмінування
Українські оператори розмінування зможуть отримати фінансування від Швеції / ДСНС України

Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) оголосило конкурс проєктів з розмінування України з орієнтовним бюджетом 150 млн шведських крон, або понад 13,2 млн євро. Фінансування насамперед має посилити українські недержавні організації та прискорити повернення очищених земель до використання.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

До розробки конкурсу також долучився Центр гуманітарного розмінування.

Фінансування передбачене для проєктів, спрямованих на вивільнення забруднених територій та подальший розвиток української системи управління протимінною діяльністю. Орієнтовний період реалізації – з квітня 2027 року до грудня 2029-го.

Подаватися можуть офіційно зареєстровані некомерційні організації, які мають чинний сертифікат на проведення операцій з розмінування в Україні та здатні працювати одночасно у кількох регіонах.

Водночас субгрантоотримувачами можуть бути й організації, які безпосередньо розмінуванням не займаються.

Прийом заявок триває з 30 вересня до 26 жовтня. Sida планує відібрати щонайменше одну концепцію, автори якої зможуть надалі подати повноцінну проєктну пропозицію.

Програма реалізується в межах шведської стратегії співпраці з Україною у сфері відбудови та реформ на 2023–2027 роки та має підтримати виконання Національної стратегії України з розмінування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2026 році Україна має отримати щонайменше €165 млн на розмінування від Коаліції спроможностей з розмінування – кошти планували спрямувати на техніку та обладнання.

Автор:
Тетяна Гойденко

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