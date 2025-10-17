Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна отримає понад 165 млн євро на розмінування

міни
У 2026 році Україна отримає понад 165 млн євро на розмінування / Генштаб ЗСУ

Коаліція спроможностей з розмінування у 2026 році планує виділити щонайменше 165 млн євро на забезпечення України технікою та обладнанням.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що такі попередні домовленості оголошено під час візиту до України координатора Коаліції, представника Міністерства національної оборони Литовської Республіки Роландаса Кішкіса. 

Як зауважують у Міноборони, кошти спрямують на закупівлю машин механізованого розмінування, протимінних тральщиків, дистанційних систем розмінування, пікапів, металошукачів, приладів нічного бачення, вибухозахисних костюмів саперів та антидронового обладнання.

Це значно посилить спроможності України у сфері бойового та гуманітарного розмінування, сприятиме пришвидшенню темпів очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів та їх поверненню у господарське використання.

Окрім цього, міжнародні партнери акумулюють додаткові ресурси для проведення спеціалізованих тренінгів, навчальних курсів з розмінування та підготовки українських фахівців за стандартами НАТО та IMAS. 

ДОВІДКА:

До складу Коаліції з розмінування входять 23 країни: Україна, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція та Японія. Спостерігачами та партнерами Коаліції виступають Канада, Нідерланди та Сполучені Штати Америки.

Нагадаємо, Україна отримає від Словаччини п’ять машин для розмінування Bozena. 

Автор:
Світлана Манько