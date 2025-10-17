Запланована подія 2

Читати українською

Украина получит более 165 млн евро на разминирование

мины
В 2026 году Украина получит более 165 млн евро на разминирование / Генштаб ВСУ

Коалиция возможностей по разминированию в 2026 году планирует выделить не менее 165 млн евро на обеспечение Украины техникой и оборудованием.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что такие предварительные договоренности объявлены во время визита в Украину координатора Коалиции, представителя Министерства национальной обороны Литовской Республики Роландаса Кишкиса.

Как отмечают в Минобороны, средства будут направлены на закупку машин механизированного разминирования, противоминных тральщиков, дистанционных систем разминирования, пикапов, металлоискателей, приборов ночного видения, взрывозащитных костюмов саперов и антидронового оборудования.

Это значительно усилит возможности Украины в сфере боевого и гуманитарного разминирования, будет способствовать ускорению темпов очистки украинских земель от взрывоопасных предметов и их возвращению в хозяйственное использование.

Кроме того, международные партнеры аккумулируют дополнительные ресурсы для проведения специализированных тренингов, учебных курсов по разминированию и подготовке украинских специалистов по стандартам НАТО и IMAS.

СПРАВКА:

В состав Коалиции по разминированию входят 23 страны: Украина, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Германия, Польша, Словакия, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция. Наблюдателями и партнерами Коалиции выступают Канада, Нидерланды и США.

Напомним, что Украина получит от Словакии пять машин для разминирования Bozena.

Автор:
Светлана Манько