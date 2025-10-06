- Категория
Украина получит от Словакии машины для разминирования Bozena и другую технику
Украина получит от Словакии пять машин для разминирования Bozena Соответствующее соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения подписано между Украиной и Словацкой Республикой с участием Вице-премьер-министра, Министра обороны Словакии Роберта Калиняка.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство обороны.
В рамках договоренностей Словакия бесплатно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования и средства медицинской эвакуации.
Во время встречи украинская сторона поблагодарила правительство и народ Словакии за помощь, которая спасает жизнь украинцев и усиливает возможности государства в сфере разминирования.
"Мы чувствуем поддержку Словакии на пути к достижению справедливого, продолжительного мира", - отметил представитель Украины.
Отдельно благодарна за предыдущие пакеты помощи, которые Словакия уже предоставила. Страна также работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки для Украины.
Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями в области производства техники и гуманитарного разминирования.
Напомним, в августе 2025 операторы противоминной деятельности очистили 220 гектаров агроземель в пределах пяти договоров с Центром гуманитарного разминирования. Стоимость этих работ составила 13,2 млн. грн.