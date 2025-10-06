Запланована подія 2

Сертификация операторов, очищенный от мин агроучасток за 120 млн грн: в правительстве рассказали о гумразминировании в сентябре

В сентябре в рамках программы разминирования был очищен от мин агроучасток в Харьковской области стоимостью более 120 млн грн. Благодаря этому фермеры уже могут безопасно сеять и сажать на восстановленные земли.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Разминирование в сентябре

В сентябре в рамках программы компенсации стоимости разминирования в Харьковской области была очищена рекордная площадь агроземель — более 1700 гектаров. Речь идет о участке дочернего предприятия "БИ ЭМ Групп ЛТД" "Агрогеофизика". Благодаря проведенным работам, фермеры уже могут безопасно сеять и сажать на этих землях. Стоимость разминирования составила более 120 миллионов гривен.

Кроме этого, операторы противоминной деятельности приступили к работам на участках общей площадью более 200 гектаров в пределах пяти новых договоров. В целом Центр гуманитарного разминирования заключил 83 договора на очистку 14,6 тысячи гектаров сельхозугодий, из которых более 5 тысяч гектаров уже возвращены фермерам.

В сентябре также заработала сертификация операторов противоминной деятельности через портал "Дія". Услугой могут воспользоваться как новые юрлица, желающие стать операторами ГТД, так и действующие операторы для расширения деятельности или продления сертификатов.

По состоянию на конец месяца, в Украине работает 126 сертифицированных операторов.

О программе

Государственная программа компенсаций полностью покрывает расходы на разминирование сельскохозяйственных земель. Участие в ней могут принимать сельхозпроизводители, чьи участки подтверждены как загрязненные Центром гуманитарного разминирования.

Чтобы получить компенсацию, участники должны удовлетворять ряду требований: не находиться под санкциями СНБО, не иметь среди конечных собственников граждан государства-агрессора, не быть в процессе банкротства или ликвидации и не быть связанными с оператором ГТД, с которым уже заключен договор.

Заявку на участие в программе можно подать исключительно через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Напомним, в августе 2025 операторы противоминной деятельности очистили 220 гектаров агроземель в пределах пяти договоров с Центром гуманитарного разминирования. Стоимость этих работ составила 13,2 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько