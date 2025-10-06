Очищена від мін агроділянка за 120 млн грн, сертифікація операторів: про гумрозмінування у вересні

У вересні в межах програми гумрозмінування було очищено від мін агроділянку в Харківській області вартістю понад 120 млн грн. Завдяки цьому фермери вже можуть безпечно сіяти та садити на відновлених землях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Розмінування у вересні

У вересні в рамках програми компенсації вартості розмінування в Харківській області було очищено рекордну площу агроземель — понад 1700 гектарів. Йдеться про ділянку дочірнього підприємства "БІ ЕМ Груп ЛТД" "Агрогеофізика". Вартість розмінування становила понад 120 мільйонів гривень.

Окрім цього, оператори протимінної діяльності розпочали роботи на ділянках загальною площею понад 200 гектарів у межах п’яти нових договорів. Загалом Центр гуманітарного розмінування уклав 83 договори на очищення 14,6 тисяч гектарів сільгоспугідь, з яких понад 5 тисяч гектарів вже повернені фермерам.

У вересні також запрацювала сертифікація операторів протимінної діяльності через портал "Дія". Послугою можуть скористатися як нові юрособи, які бажають стати операторами ПМД, так і діючі оператори для розширення діяльності або продовження дії сертифікатів. Станом на кінець місяця в Україні працює 126 сертифікованих операторів.

Про програму

Державна програма компенсацій покриває повністю витрати на розмінування сільськогосподарських земель. Участь у ній можуть брати сільгоспвиробники, чиї ділянки підтверджено як забруднені Центром гуманітарного розмінування.

Щоб отримати компенсацію, учасники повинні відповідати низці вимог: не перебувати під санкціями РНБО, не мати серед кінцевих власників громадян держави-агресора, не бути у процесі банкрутства або ліквідації та не бути пов’язаними з оператором ПМД, з яким уже укладено договір.

Заявку на участь у програмі можна подати виключно через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Нагадаємо, у серпні 2025 року оператори протимінної діяльності очистили 220 гектарів агроземель у межах п’яти договорів із Центром гуманітарного розмінування. Вартість цих робіт становила 13,2 млн грн.