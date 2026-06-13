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Україна скоротила імпорт електрогенераторів на третину, але різко збільшила ввезення акумуляторів

Генератори американських брендів Cummins та Generac
Україна скоротила імпорт електрогенераторів / Мінекономіки

Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів у січні-травні 2026 року скоротився на 33,3% проти аналогічного періоду 2025 року — до $421,7 млн.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Державної митної служби.

У травні ввезення такого обладнання зменшилося на 46% порівняно з травнем 2025 року, але дещо зросло проти квітня 2026 року — до $62,4 млн.

Найбільшими постачальниками електрогенераторів та перетворювачів у січні-травні були:

  • Чехія — $83,9 млн, або 19,9% імпорту;
  • Китай — $82,9 млн, або 19,7%;
  • Туреччина — $69,5 млн, або 16,5%.

Для порівняння, торік серед основних постачальників були Чехія, Австрія та США. Експорт електрогенераторів з України за п’ять місяців був незначним — $2,3 млн, переважно до Латвії.

Водночас імпорт електричних двигунів та генераторів за цей період зріс більш ніж у 2,4 раза — до $486,6 млн. У травні такого обладнання ввезли на $120,1 млн, що у 2,4 раза більше, ніж у травні 2025 року.

Основним постачальником електричних двигунів і генераторів залишається Китай — на нього припало 93% імпорту за січень-травень.

Ще швидше зростав імпорт електричних акумуляторів та сепараторів до них. За п’ять місяців 2026 року він збільшився у 3,8 раза — до $1,47 млрд.

Найбільше акумуляторів Україна імпортувала з Китаю — на $1,31 млрд, або 89,3% загального обсягу. Також серед постачальників були Чехія — $35,3 млн і Латвія — $17,4 млн.

У травні ввезення акумуляторів зросло у 3,5 раза проти травня 2025 року та на 9,7% порівняно з квітнем 2026 року — до $333 млн.

Експорт акумуляторів з України за січень-травень становив $18,1 млн. Основними напрямками були Польща, Франція та Німеччина. Торік за цей самий період експорт становив $20,7 млн.

У 2025 році імпорт електрогенераторів та перетворювачів зріс у 2,3 раза проти 2024 року — до $1,69 млрд, а акумуляторів — на 55%, до $1,48 млрд.

Для ринку енергетичного обладнання ці дані свідчать про зміну структури попиту: після активного завезення генераторів у 2025 році імпорт цього обладнання знизився, тоді як попит на акумулятори та електричні двигуни різко зріс. Це може відображати перехід частини споживачів і бізнесу від резервної генерації до накопичення енергії та модернізації електросистем.

Додамо, протягом січня–квітня 2026 року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання. До переліку технічної допомоги увійшли генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ) та котли.

Автор:
Тетяна Гойденко