Мільйони на генераторах: на Київщині приховали 5,7 млн грн на держзамовленнях

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області встановили, що підприємство не сплачувало ПДВ протягом декількох років. Кошти вже повернуто державі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба БЕБ.

Суть схеми

Слідство встановило, що протягом 2023–2026 років службові особи компанії, яка здійснює діяльність у сфері постачання та обслуговування обладнання для резервного живлення, маніпулювали з податковою звітністю.

Зокрема, під час виконання замовлень для державних установ підприємство не включало отримані кошти до бази оподаткування ПДВ.

Таким чином компанія приховала від держави податки на суму понад 5,7 млн грн.

Основою для відкриття провадження став аналітичний звіт фахівців БЕБ. Керівнику компанії було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

Оскільки під час досудового розслідування збитки були відшкодовані державі у повному обсязі, кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

