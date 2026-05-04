Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Миллионы на генераторах: в Киевской области скрыли 5,7 млн грн на госзаказах

генератор
Поставщик энергооборудования уплатил 5,7 млн грн НДС после разоблачения схемы / БЄБ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области установили, что предприятие не платило НДС в течение нескольких лет. Средства уже возвращены государству.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Сущность схемы

Следствие установило, что в течение 2023-2026 годов должностные лица компании, осуществляющей деятельность в сфере снабжения и обслуживания оборудования для резервного питания, манипулировали с налоговой отчетностью.

В частности, при выполнении заказов для государственных учреждений предприятие не включало полученные средства в налогооблагаемую базу НДС.

Таким образом, компания скрыла от государства налоги на сумму более 5,7 млн грн.

Основой для открытия производства стал аналитический отчет специалистов БЭБ. Руководитель компании был уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).

Поскольку в ходе досудебного расследования ущерб был возмещен государству в полном объеме, уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Напомним, БЭБ разоблачило схему, где крупная сеть продуктовых магазинов раздробила бизнес на 3,5 тысячи ФЛП, чтобы уклониться от уплаты 386 млн грн налогов. Компания годами минимизировала платежи в бюджет, маскируя свою деятельность под работу тысяч фиктивных ФЛП.

Автор:
Татьяна Бессараб