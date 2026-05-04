Миллионы на генераторах: в Киевской области скрыли 5,7 млн грн на госзаказах

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области установили, что предприятие не платило НДС в течение нескольких лет. Средства уже возвращены государству.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Сущность схемы

Следствие установило, что в течение 2023-2026 годов должностные лица компании, осуществляющей деятельность в сфере снабжения и обслуживания оборудования для резервного питания, манипулировали с налоговой отчетностью.

В частности, при выполнении заказов для государственных учреждений предприятие не включало полученные средства в налогооблагаемую базу НДС.

Таким образом, компания скрыла от государства налоги на сумму более 5,7 млн грн.

Основой для открытия производства стал аналитический отчет специалистов БЭБ. Руководитель компании был уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).

Поскольку в ходе досудебного расследования ущерб был возмещен государству в полном объеме, уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

