Крупная сеть продуктовых магазинов раздробила бизнес на 3,5 тысячи ФЛП: разоблачена схема на 386 млн

Популярный ритейлер раздробил бизнес на 3,5 тысячи ФЛПов / Офис генерального прокурора Украины

Офис Генерального прокурора и БЭБ разоблачили масштабную схему уклонения от налогов в известной торговой сети. Большая компания годами минимизировала платежи в бюджет, маскируя свою деятельность под работу тысяч фиктивных ФЛП.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Суть финансовой махинации заключалась в "дроблении" бизнеса: вместо одной крупной компании его формально распределили на тысячи ФЛП, чтобы минимизировать налоги.

По предварительным расчетам следствия, в схему привлекли более 3,5 тыс. предпринимателей. Только за период 2022-2024 годов государственная казна недополучила более 386 миллионов гривен налога на прибыль.

Для реализации замысла организаторы привлекали как собственных работников магазинов, так и подставных лиц социально уязвимых слоев населения, на которых массово регистрировали предпринимательскую деятельность и банковские счета.

Практически вся сеть управлялась из одного центра, где кропотливо смотрели за оборотами каждого "предпринимателя", чтоб не превзойти лимиты упрощенной системы налогообложения.

Несмотря на формальное разделение, сеть действовала как монолитный организм и уже в 2023 году вошла в топ-10 продуктовых ритейлеров Украины по количеству торговых точек.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли документацию, банковские карты, компьютерную технику и значительные суммы неучтенной наличности.

Следственные действия продолжаются для установления всех причастных к организации схемы.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины по результатам диалога с участниками ювелирного рынка достигла договоренностей с двумя сетями магазинов об отказе от практики дробления бизнеса .

Автор:
Татьяна Бессараб