ГНС договорилась с ювелирными сетями об отказе от дробления бизнеса

Государственная налоговая служба Украины по результатам диалога с участниками ювелирного рынка достигла договоренностей с двумя сетями магазинов об отказе от практики дробления бизнеса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения исполняющей обязанности главы ГНС Леси Карнаух.

Она отметила, что переговоры стали продолжением более широкой встречи с представителями отрасли, состоявшейся в начале марта.

По словам главы ГНС, в ходе проверок в этих сетях были выявлены признаки минимизации налоговых обязательств через использование упрощенной системы налогообложения и распределение деятельности между физическими лицами-предпринимателями. В частности, речь идет о ситуациях, когда в пределах одной сети вели деятельность по меньшей мере 100 ФЛП в 253 магазинах.

В ДПС отмечают, что фактически у бизнеса есть признаки единой структуры — общие бренды, поставщики, инфраструктура и ценовая политика. В 2025-2026 годах налоговая провела более 50 фактических проверок этих сетей, по результатам которых зафиксированы нарушения, а сумма штрафов составила почти 70 млн грн.

Среди типичных нарушений продажи товаров без применения РРО/ПРРО, ненадлежащий учет товарных запасов, использование неоформленного труда и применение неденежных форм расчетов, в частности подарочных сертификатов, плательщиками единого налога. Также в ГНС указывают на риски выплаты части зарплат в конвертах.

В налоговой сообщили, что в рамках диалога с бизнесом договорено об изменении модели работы этих сетей. В частности, они должны отказаться от дробления, перейти на работу через единственное юридическое лицо — плательщика НДС, урегулировать вопросы оплаты труда и обеспечить полную фискализацию расчетов.

В ГНС подчеркивают, что продолжают движение к модели налогового комплаенса, в которой приоритетом является предотвращение нарушений, однако в случае невыполнения договоренностей реагирование будет усилено.

Отметим, что по состоянию на начало марта на рынке розничной торговли ювелирными изделиями зарегистрировано более 2,1 тыс. субъектов хозяйствования. Большинство из них (95%) – это физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения. Треть предпринимателей рынка розничной торговли ювелирными изделиями отчитываются о таком объеме, который даже не покрывает базовые расходы бизнеса.