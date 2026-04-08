ДПС домовилася з ювелірними мережами про відмову від дроблення бізнесу

Державна податкова служба України за результатами діалогу з учасниками ювелірного ринку досягла домовленостей із двома мережами магазинів щодо відмови від практики дроблення бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення виконувачки обов’язків голови ДПС Лесі Карнаух.

Вона зазначила, що перемовини стали продовженням ширшої зустрічі з представниками галузі, яка відбулася на початку березня.

За словами очільниці ДПС, під час перевірок у цих мережах було виявлено ознаки мінімізації податкових зобов’язань через використання спрощеної системи оподаткування та розподіл діяльності між фізичними особами-підприємцями. Зокрема, йдеться про ситуації, коли в межах однієї мережі вели діяльність щонайменше 100 ФОП у 253 магазинах.

У ДПС зазначають, що фактично бізнес має ознаки єдиної структури — спільні бренди, постачальники, інфраструктура та цінова політика. У 2025–2026 роках податкова провела понад 50 фактичних перевірок цих мереж, за результатами яких зафіксовано порушення, а сума штрафів сягнула майже 70 млн грн.

Серед типових порушень — продаж товарів без застосування РРО/ПРРО, неналежний облік товарних запасів, використання неоформленої праці та застосування негрошових форм розрахунків, зокрема подарункових сертифікатів, платниками єдиного податку. Також у ДПС вказують на ризики виплати частини зарплат у «конвертах».

У податковій повідомили, що в межах діалогу з бізнесом домовлено про зміну моделі роботи цих мереж. Зокрема, вони мають відмовитися від дроблення, перейти на роботу через єдину юридичну особу — платника ПДВ, врегулювати питання оплати праці та забезпечити повну фіскалізацію розрахунків.

У ДПС наголошують, що продовжують рух до моделі податкового комплаєнсу, в якій пріоритетом є запобігання порушенням, однак у разі невиконання домовленостей реагування буде посилено.

Зауважимо, станом на початок березня на ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами зареєстровано понад 2,1 тис. суб’єктів господарювання. Більшість із них (95 %) — це фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування. Третина підприємців ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами звітує про такий обсяг, який навіть не покриває базові витрати бізнесу.