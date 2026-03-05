Детінізація ювелірного ринку: які проблеми галузі та порушення виявила податкова

На ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами зареєстровано понад 2,1 тис. суб’єктів господарювання. Більшість із них (95 %) — це фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування. Третина підприємців ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами звітує про такий обсяг, який навіть не покриває базові витрати бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Які порушення виявила ДПС?

Аналіз діяльності галузі виявив невідповідність між задекларованими доходами та реальними витратами.

"Попри певний позитив, аналіз ДПС показав, що частина суб’єктів господарювання декларує дуже низькі обороти. Торік третина підприємців звітувала про виторги до 100 тис. грн на місяць. Але на практиці це навіть не покриває базові витрати бізнесу – оплату праці, оренду приміщень, закупівлю товару та податки. Тому, вочевидь є заниження обсягів реалізації та неповне проведення операцій через РРО/ПРРО", — зазначила Карнаух під час зустрічі із представниками ювелірного ринку.

За словами глави ДПСУ, на початку березня 2026 року податкова провела понад 30 контрольних закупівель, у 80 % яких покупцям надали фіскальні чеки. Проте перевірки виявляють системні порушення. Торік було проведено 254 фактичні перевірки, сума штрафів за якими склала 91 млн грн.

Також зафіксовано 10 випадків незадекларованої праці. Питання заробітних плат залишається гострим: у звітах вказують 8–9 тис. грн, тоді як ринкові пропозиції у 2–3 рази вищі. Крім того, виявлено випадки дроблення бізнесу, коли один бренд використовує для роботи 18 різних ФОП.

Самі ж представники галузі під час зустрічі зазначили: "Ми зацікавлені працювати в білу і спати спокійно".

Проблеми ювелірного ринку

Основними перешкодами для розвитку бізнесу підприємці називають обстріли, дефіцит електроенергії, нестачу кадрів та зростання цін на сировину. Попри це, спостерігається тенденція до детінізації.

"Проблеми є. Це визнають і представники сфери. Вирішити їх допоможе постійний системний діалог. І закривати очі на порушення, тим більше толерувати їх, ми не збираємося. Зустрічі стануть регулярними, щоб напрацювати спільну дорожню карту з детінізації сфери", — додала Леся Карнаух.

Нагадаємо, у 2024 році лише 20% українських виробників ювелірних та подібних виробів оприлюднили фінансову звітність — 124 компанії з 622 юридичних осіб. Сума їхньої виручки склала 1,23 млрд грн, що на 50% більше, ніж у 2023 році.