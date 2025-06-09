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Детінізація ринку інтернет-послуг: сплата податків зросла майже на 50%

Гетманцев
Детінізація ринку інтернет-послуг зростає

Сектор надання інтернет-послуг демонструє позитивні зміни в напрямку детінізації. За підсумками першого кварталу 2025 року податкові надходження від галузі зросли на 48%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"За підсумками І кварталу 2025 року сума сплачених податків у галузі зросла на 48% — з 800 млн грн у 2024-му до 1,187 млрд грн у 2025-му", - написав він.

Фото 2 — Детінізація ринку інтернет-послуг: сплата податків зросла майже на 50%

Основне зростання припало на юридичних осіб, тоді як сплата податків фізичними особами-підприємцями скоротилася. За словами Гетманцева, це може свідчити про структурну зміну ринку — поступовий відхід від моделі роботи через "кущі ФОПів" на користь прозорого бізнесу з оформленням працівників у компаніях.

Паралельно спостерігається зростання офіційних зарплат у сфері інтернет-послуг.

Фото 3 — Детінізація ринку інтернет-послуг: сплата податків зросла майже на 50%

У четвертому кварталі 2024-го та першому кварталі 2025 року більшість компаній суттєво підвищили рівень оплати праці. Лише близько десяти компаній залишаються на рівні ~10 тисяч грн, тоді як середня зарплата в Україні вже перевищує 24 тисячі грн.

Раніше Гетманцев повідомляв, що у 2024 році до загального фонду державного бюджету від детінізації надійшло 1,04 трлн грн (сальдо), що на 422,3 млрд грн більше, або на 68,7% перевищує показник мирного 2021 року.

Автор:
Тетяна Гойденко