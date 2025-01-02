Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,06

EUR

43,61

--0,08

Готівковий курс:

USD

42,50

42,30

EUR

44,40

44,10

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гетманцев повідомив, скільки грошей вдалося вивести з "тіні" за рік

Бюджет отримав додаткові 5,7 мільярда завдяки детінізації ринку пального.
В Україні вдалося зменшити обсяг тіньового ринку тютюну до 12,6% з 25,7%.

У 2024 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1,04 трлн грн (сальдо), що на 422,3 млрд грн більше, або на 68,7% перевищує показник мирного 2021 року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Порівняно з 2023 роком, цьогорічні надходження зросли на 40%, або на 296,5 млрд грн. Отже, зростання складає 68,7% порівняно з мирним 2021 роком і 40% у порівнянні з 2023 роком.

"Це не просто цифри, не просто вимога бізнесу для забезпечення рівних та справедливих правил оподаткування. Це зброя, яка так необхідна для нашого захисту, для нашої перемоги", - підкреслив Гетманцев.

Результат зупинення скруток – надходження з ПДВ (сальдо) становлять 268,3 млрд грн, що на 112,6 млрд грн більше, або на 72,3% перевищує показник мирного 2021 року. Відповідно, підвищення податкової ефективності склало 13,8%, зазначає він.

Фото 2 — Гетманцев повідомив, скільки грошей вдалося вивести з "тіні" за рік

Ринок тютюну

Особливу роль у рейтингу детінізації займає ринок тютюну.  Завдяки спільним зусиллям правоохоронних органів та податкової служби вдалося зменшити обсяг тіньового ринку тютюну з 25,7% до 12,6%, пише Гетманцев.

Сплата акцизу зросла на 16,1 млрд грн, або на 33,7% у порівнянні з червнем – груднем попереднього року. Також було виявлено ознаки масштабної схеми легалізації доходів через маніпулювання з РРО на суму 29 млрд грн.

В результаті відпрацювання ринку рідин обсяг замовленої марки у 3 кварталі 2024 року зріс у 30 разів порівняно з 1 кварталом того ж року.

Фото 3 — Гетманцев повідомив, скільки грошей вдалося вивести з "тіні" за рік

Ринок пального

Гетманцев зазначає, що надходження до бюджету становлять 5,7 млрд грн, що на 30% більше порівняно з минулим роком.

Податкова ефективність зросла з 0,62% у 2021 році до 1,07% у 2024 році. Середньомісячна заробітна плата збільшилась з 16,3 тис. грн у 3 кварталі 2023 року до 22,9 тис. грн у вересні 2024 року, що на 41% більше.

У грудні, за попередніми розрахунками, зарплата досягла 24 тис. грн.

До бюджету надійшло 643,3 млн грн, що на 22,7% більше порівняно з попереднім роком.

Фото 4 — Гетманцев повідомив, скільки грошей вдалося вивести з "тіні" за рік
Фото 5 — Гетманцев повідомив, скільки грошей вдалося вивести з "тіні" за рік

Ринок алкоголю

Ринок алкоголю, за різними оцінками, більше ніж на 50% перебуває в тіні. Половина цього ринку уникала сплати податків — саме з таких умов розпочалася робота з детінізації цієї галузі, підкреслює Гетманцев.

  Детінізація ринку лікеро-горілчаної продукції в 2024 році забезпечила надходження додаткових 1,9 млрд грн до державного бюджету порівняно з попереднім роком.

Сплата акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, вироблену в Україні, збільшилася на 1,7 млрд грн, або на 24,4% порівняно з 2021 роком.

Також спостерігається позитивна динаміка в підвищенні податкової ефективності ПДВ, яка становить 6,88%, що на 33,3% більше, ніж у 2021 році (тоді ПЕ була 5,16%).

Виторги від продажу алкогольної продукції зросли на 25% у період з листопада по січень 2024 року.  

Фото 6 — Гетманцев повідомив, скільки грошей вдалося вивести з "тіні" за рік

Одним з ключових показників детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції у 2024 році є зростання завантаженості потужностей спиртзаводів.

Так, завантаженість спиртзаводів досягла 87%. За 10 місяців було вироблено 23,7 млн дал спирту, що на 189% більше, ніж у мирному 2021 році.

У 2021 році цей показник становив лише 60%, що свідчить про те, що залишкові потужності використовувались для виробництва продукції без акцизного маркування.

Фото 7 — Гетманцев повідомив, скільки грошей вдалося вивести з "тіні" за рік

Нагадаємо, Гетманцев відзначав, що бюджет України на 2024 рік перевиконають приблизно на 80 мільярдів гривень. Цей результат досягнутий завдяки заходам з детінізації економіки.

Додамо, що Державна податкова служба перевіряє підприємців, які реалізують товар через інтернет, і штрафує тих продавців, які не видають касові чеки.

Автор:
Ольга Опенько