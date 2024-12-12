Через детінізацію цього року очікується перевиконання бюджету на 80 млрд грн – Гетманцев

Бюджет України на 2024 рік перевиконають приблизно на 80 мільярдів гривень. Цей результат досягнутий завдяки заходам з детінізації економіки.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев під час виступу на панелі "Стратегії зростання" на GET Business Festival 2024, передає кореспондент Delo.ua.

"У порівнянні з бюджетом, який був затверджений в кінці 23-го року, ми будемо мати перевиконання, десь близько 80 млрд до кінця року. Хотіли 100, але не дотягнули", - говорить він.

Посадовець також зазначив, що наступного року все ж таки є потенціал додаткової детінізації на суму близько 100 мільярдів гривень.

За словами Гетманцева, станом за 11 місяців цього року додаткові надходження до бюджету становлять 79 мільярдів гривень, що еквівалентно приблизно 6 мільярдам доларів США. Ці надходження порівнюються з фінансовою допомогою від найбільших донорів України, таких як Канада.

"Детінізація і рівні правила гри в інтересах самого бізнесу", - наголосив він.

Раніше Гетманцев повідомляв, що в "тіні" знаходиться десь половина економіки України і до 500 млрд грн податками. Але є галузі, наприклад, торгівля, де цей показник становить 60-70%, тобто - десь 420-430 мільярдів грн.

Додамо, що Державна податкова служба перевіряє підприємців, які реалізують товар через інтернет, і штрафує тих продавців, які не видають касові чеки. Гетманцев звернув увагу на тих підприємців, які, незважаючи на очевидну небезпеку, продовжують реалізовувати товари в мережі інтернет без реєстрації або уникаючи видачі чеку. За його словами, протягом 2024 року здійснено 7221 контрольну закупівлю через інтернет. Він додав, що підприємцям донараховано штрафів на суму 106,6 млн грн, з них 47,3 млн грн — у листопаді.