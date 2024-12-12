Из-за детенизации этого года ожидается перевыполнение бюджета на 80 млрд грн – Гетманцев

Бюджет Украины на 2024 перевыполнят примерно на 80 миллиардов гривен. Этот результат достигнут благодаря мерам по детенизации экономики.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время выступления на панели "Стратегии роста" на GET Business Festival 2024, передает корреспондент Delo.ua.

"По сравнению с бюджетом, утвержденным в конце 23-го года, мы будем иметь перевыполнение, где-то около 80 млрд до конца года. Хотели 100, но не дотянули", — говорит он.

Чиновник также отметил, что в следующем году все же есть потенциал дополнительной детенизации на сумму около 100 миллиардов гривен.

По словам Гетманцева, за 11 месяцев этого года дополнительные поступления в бюджет составляют 79 миллиардов гривен, что эквивалентно примерно 6 миллиардам долларов США. Эти поступления сравниваются с финансовой помощью от крупнейших доноров Украины, таких как Канада.

"Детинизация и равные правила игры в интересах самого бизнеса", — подчеркнул он.

Ранее Гетманцев сообщал, что в "тени" находится примерно половина экономики Украины и до 500 млрд грн налогами. Но есть отрасли, например, торговля, где этот показатель составляет 60-70%, то есть где-то 420-430 миллиардов грн.

Добавим, что Государственная налоговая служба проверяет предпринимателей, реализующих товар через интернет, и штрафует тех продавцов, которые не выдают кассовые чеки. Гетманцев обратил внимание на тех предпринимателей, которые несмотря на очевидную опасность, продолжают реализовывать товары в сети интернет без регистрации или избегая выдачи чека. По его словам, в течение 2024 года осуществлено 7221 контрольную закупку через Интернет. Он добавил, что предпринимателям доначислены штрафы на сумму 106,6 млн грн, из них 47,3 млн грн — в ноябре.