Продавцы товаров в интернете получили штрафы почти на 50 млн грн в ноябре

Государственная налоговая служба проверяет предпринимателей, реализующих товар через интернет, и штрафует тех продавцов, которые не выдают кассовые чеки.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он обратил внимание тех предпринимателей, которые, несмотря на очевидную опасность, продолжают реализовывать товары в сети интернет без регистрации или избегая выдачи чека, на то, что в течение 2024 года осуществлено 7221 контрольную закупку через интернет.

Гетманцев сообщил, что предпринимателям доначислены штрафы на сумму 106,6 млн грн, из них 47,3 млн грн — в ноябре.

Нардеп подчеркнул, что работа по наведению порядка в интернет-торговле является приоритетом ГНС.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2024 года налоговая провела свыше 5 тысяч документальных проверок ФЛП .

Также Государственная налоговая служба провела 16 тысяч камеральных проверок ФЛП, работающих с подакцизными товарами. Предпринимателям начислено 9,5 млн грн штрафов. Налоговики также провели и фактические проверки "на месте", за ними вынесено еще около 9 тысяч решений и выписаны штрафные санкции на 132,2 млн грн.