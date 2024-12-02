Более 70% блокировок налоговых накладных оказались ложными

В октябре Государственная налоговая служба заблокировала накладные 23,8 тыс. налогоплательщиков на сумму 44 млрд грн. Более 70% блокировок оказались ошибочными после проверки комиссиями и судами.

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Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, в Украине количество плательщиков НДС на 1 ноября составляет 247,7 тыс. и с начала года их количество уменьшилось на 3,6 тыс.

В октябре 2024 года 158 тыс. плательщиков (64% от общего количества) подали НН/РК на регистрацию в ЕРНН, при этом по сравнению с прошлым месяцем:

количество НН/РК уменьшилось на 4%,

тогда как количество плательщиков и сумма НДС в НН/РК – на уровне сентября.

Блокировка НН/РК

Также Южанина сообщила, что в октябре количество плательщиков, которым были заблокированы налоговые накладные/расчеты корректировки (НН/РК), увеличилось на 2% к прошлому месяцу и составляет 23,8 тыс. плательщиков, или 15% к тем, кто подавал на регистрацию НН /РК, при этом заблокированная сумма НДС выросла на 11% к прошлому месяцу.

По ее данным, всего за январь-октябрь было заблокировано около 2 млн налоговых накладных и расчетов корректировки. Общая сумма заблокированного НДС составила около 44 млрд грн.

В то же время плательщики доказали (комиссии ГНС + суды) право на регистрацию 1,4 млн НН/РК почти на 33 млрд грн, то есть погрешность в работе СМКОР (автоматизированная система мониторинга соответствия налоговой накладной/расчета корректировки критериям оценки степени рисков) составляет более 70% .

Также в ноябре 2024 года количество рисковых плательщиков составило 32 881, что составляет 21% ко всем плательщикам, регистрировавшим НН/РК.

Южанини отметила, что к перечню рисковых в октябре добавилось еще 782 плательщика, и тенденция роста количества рисковых плательщиков сохраняется уже 14 месяцев подряд.

Зато признано неризиковыми в октябре 551 плательщик.

Южанина констатировала, что в октябре сохранилась негативная тенденция увеличения количества рисковых плательщиков с сентября прошлого года, увеличилось к прошлому месяцу количество плательщиков, которым были заблокированы НН/РК, и возросла в прошлом месяце заблокированная сумма НДС.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2024 года в Украине было зарегистрировано 247 тысяч плательщиков НДС, среди которых 90% — юридические лица, 10% — физические лица.

Добавим, с наступлением 2025 пространства для маневра в ДПС станет еще больше и под проверки попадут новые категории бизнеса. В спецпроекте Delo.ua "Экономическая ответственность: топ налогоплательщики 2024" рассказывается о том, чего бизнеса ждать от налоговиков и какие компании будут проинспектированы в первую очередь.