Понад 70% блокувань податкових накладних виявилися помилковими

У жовтні Державна податкова служба заблокувала накладні 23,8 тис платників податків на суму 44 млрд грн. Понад 70% блокувань виявились помилковими після перевірки комісіями та судами.

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Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, в Україні кількість платників ПДВ станом на 1 листопада становить 247,7 тис. та з початку року їх кількість зменшилась на 3,6 тис.

У жовтні 2024 року 158 тис. платників (64% від загальної кількості) подали ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН, при цьому порівняно з минулим місяцем:

кількість ПН/РК зменшилась на 4%,

тоді як кількість платників та сума ПДВ у ПН/РК — на рівні вересня.

Блокування ПН/РК

Також Южаніна повідомила, що у жовтні кількість платників, яким були заблоковані податкові накладні/розрахунки коригування (ПН/РК), збільшилась на 2% до минулого місяця та становить 23,8 тис платників, або 15% до тих, хто подавав на реєстрацію ПН/РК, при цьому заблокована сума ПДВ зросла на 11% до минулого місяця.

За її даними, всього за січень-жовтень було заблоковано майже 2 млн податкових накладних та розрахунків коригування. Загальна сума заблокованого ПДВ склала майже 44 млрд грн.

Водночас надалі платники довели (комісії ДПС + суди) право на реєстрацію 1,4 млн ПН/РК майже на 33 млрд грн, тобто похибка в роботі СМКОР (автоматизована система моніторингу відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків) складає понад 70%.

Також у листопаді 2024 року кількість ризикових платників становила 32 881, що становить 21% до всіх платників, які реєстрували ПН/РК.

Южаніні зауважила, що до переліку ризикових у жовтні додалося ще 782 платника, і тенденція до зростання кількості ризикових платників зберігається вже 14 місяців поспіль.

Натомість визнано неризиковими в жовтні 551 платника.

Южаніна констатувала, що у жовтні збереглась негативна тенденція щодо збільшення кількості ризикових платників з вересня минулого року, збільшилась до минулого місяця кількість платників, яким були заблоковані ПН/РК, та зросла до минулого місяця заблокована сума ПДВ.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні було зареєстровано 247 тисяч платників ПДВ, серед яких 90% — юридичні особи, 10% — фізичні особи.

Додамо, з настанням 2025 року простору для маневру у ДПС стане ще більше і під перевірки потраплять нові категорії бізнесу. У спецпроєкті Delo.ua “Економічна відповідальність: топ платники податків 2024” розповідається про те, чого бізнесу чекати від податківців та які компанії будуть проінспектовані у першу чергу.