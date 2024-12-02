Понад 100 інтернет-провайдерів судяться з податковою: у чому суть конфлікту та які наслідки для споживачів

Приблизно 130 інтернет-провайдерів вже оскаржують або планують оскаржувати в адміністративних судах рішення податкової про позбавлення їх права перебувати на спрощеній системі оподаткування.

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Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, найбільше позовів подали в Одеській області (понад 30), Київській, Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях (від 15 до 20 у кожній).

Якими будуть наслідки

Южаніна зауважила, що законодавство не містить прямої заборони надавачам інтернет-послуг бути платниками єдиного податку. Але, як наголосила нардепка, податківцям й голові податкового комітету Данилу Гетманцеву до цього байдуже.

"У них своя логіка і своє трактування верховенства права, що ми бачимо постійно, в тому числі по останньому закону про підвищення податків", - підкреслила Южаніна.

Вона додала, що поки тяганина триватиме, наслідки неминучі і для бізнесу, і, звісно, для користувачів інтернету.

Зокрема, такі:

монополізація ринку, а отже, зменшення конкуренції на ньому;

зростання цін тими, хто може виконати вимогу ДПС перейти на загальну систему оподаткування;

погіршення якості послуг — відповідно, ті, хто не зможе виконати вимогу ДПС, підуть з ринку.

Зауважимо, у серпні голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що інтернет-провайдерам слід припинити дроблення бізнесу на фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це дроблення призводить до значних втрат для державного бюджету через недоотримання податків і єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, низка організацій закликала владу зберегти спрощену систему оподаткування для постачальників послуг доступу до інтернету.

Вони наполягають на тому, що позиція Державної податкової служби, яка наголошує на відсутності у малого бізнесу з 1 жовтня права застосовувати спрощену систему оподаткування, викликана помилковим трактуванням послуги доступу до інтернету як послуги з технічного обслуговування та експлуатації електронних комунікаційних мереж.

Вже у жовтні сотні операторів електронних комунікацій, які надавали послуги доступу до інтернету в Україні, припинили роботу після заборони працювати на спрощеній формі оподаткування.