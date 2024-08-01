Гетманцев натякнув, що інтернет-провайдерам час "зав'язувати" з дробленням бізнесу на ФОПи

Через те, що сегмент фіксованого зв’язку та Інтернету масово маскується під фізичних осіб-підприємців, держава недоотримує великі обсяги податків та платежів єдиного соціального внеску.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму блозі у виданні "Главком".

"Сірий" ринок Інтернету: як це виглядає на практиці

Голова комітету ВР розповів, що компанії створюють цілий ряд юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування або залучають ФОП для надання послуг в межах міста, спального району, групи будинків чи навіть окремо взятого будинку.

Дроблення залежить від масштабів бізнесу: інколи це може бути 2-5 ФОП, а "чемпіони ринку" мають близько 300 суб'єктів господарювання (ФОП та юридичних осіб) на спрощеній системі оподаткування.

Для того, щоб краще зрозуміти схему, Гетманцев навів декілька прикладів:

Відомий оператор "Т", який пропонує телебачення та Інтернет і має понад 320 тисяч абонентів. Насправді це мережа, до якої входить 288 (!!!) суб’єктів господарювання.

Інший провайдер "Л", який обслуговує більше 210 тисяч абонентів, де-факто складається з 80 "спрощенців".

На двох разом ці "лідери ринку" отримали дохід у розмірі 1,44 млрд. грн.

А держава, своєю чергою, через існування по суті "внутрішнього офшору" у вигляді спрощеної системи оподаткування при наданні послуг з доступу до мережі Інтернет втрачає більше 3 млрд. грн. на рік.

"Хочу, щоб сірий ринок фіксованого Інтернету почув цей сигнал", - заявив голова податкового комітету ВР, адже мова йде не тільки про втрати держави, що під час триваючої повномасштабної війни, коли кожна копійка на рахунку – досить цинічно.

"Ми рухаємось до ЄС, де такий "спосіб" використання спеціального режиму підтримки малого і мікробізнесу є категорично неприйнятним, про що ми неодноразово чули від наших міжнародних партнерів", - наголосив Гетманцев.

Які наслідки від "сірої" діяльності інтернет-провайдерів

За словами Гетманцева, від подібної діяльності провайдерів виникають наступні наслідки:

Для держави:

великі недонадходження податків та платежів єдиного соціального внеску;

несплата митних платежів та інших офіційних зборів під час ввезення телеком-обладнання в Україну;

менший рівень залучення інвестицій;

ще один спотворений ринок послуг, де одні гравці мають безсумнівні переваги над іншими через мімікрію під мікро-бізнес.

Для споживача:

низький рівень безпеки мереж, насамперед через ввезення та використання несертифікованого та неякісного телеком-обладнання, а нерідко і просто нелегального імпорту;

через це – гірша якість послуг;

незахищеність персональних даних.

Для тих, хто працює на сірих провайдерів:

приховані трудові відносини, що згодом виллється у нестачу страхового стажу та дуже низькі пенсії;

відсутність соціальних гарантій для працівників – у частині оплати праці, понаднормової роботи, відсутності відпусток належної тривалості тощо.

Щодо масштабів тіні у сфері фіксованого зв’язку та Інтернету

Гетманцев зазначає, що для того, щоб підтвердити масштаби тіні в сфері надання послуг фіксованого зв’язку та Інтернету, достатньо поглянути на минулорічний рівень капітальних інвестицій:

майже 70% їх загального розміру забезпечили усього 4 компанії;

хоч щось інвестували у свою роботу і розвиток тільки 897 провайдерів, при цьому 582 зуміли вкластися у суму… менше 1000 гривень.

Також голова комітету ВР зауважує, що галузь доволі багата, а в умовах, коли через часті знеструмлення вона залишається працювати стабільно – вона має додаткові переваги та, відповідно, зростання виручки.

Загальні доходи від надання послуг фіксованого зв’язку у 2023 році склали 21,2 млрд. грн., зростання порівняно з попереднім роком на 33,3% (для порівняння – доходи операторів мобільного зв’язку – 61,7 млрд. грн., темпи збільшення порівняно з 2022 роком – лише 9,8%).

Середній дохід на одного користувача послуг фіксованого зв’язку – 219 грн. (проти 102,1 грн. у мобільного).

"Тож зрозуміло, що сегмент фіксованого зв’язку та Інтернету не зміг не скористатись можливістю масово маскуватись під фізичних осіб-підприємців", - підкреслює Гетманцев.

"Вигода безсумнівна – отримуючи від одного користувача 219 грн. доходу, при використанні спрощеної системи оподаткування з них сплачується усього 10,95 грн. (!!!) податків, тоді як податкове навантаження на загальній системі склало б 75,34 грн. – у сім разів вище", - йдеться в його повідомленні.

В яких галузях вже є результат боротьби з "сірими" та "чорними" схемами

За словами Гетманцева, останнім часом на слуху є з десяток "сірих" і "чорних" схем зі сплати податків і ведення бізнесу, які поступово вичавлюються з життя українців.

"Згоден, що через спротив різноманітних кланів, які паразитували на цих схемах останні 30+ років, процес із знищення кормової бази тіньової економіки йде не так швидко як хотілось б, але ці зміни невідворотні, і будуть лише посилюватись у ході перемовин і виконання умов про вступ до ЄС", - зауважив голова податкового комітету.

Ось лише декілька прикладів, де можна побачити результат:

Лікеро-горілчана галузь. Податкова ефективність з ПДВ по її підприємствах за три роки зросла більш ніж у півтора рази. Є підприємства, де податкове навантаження збільшилось удвічі, у декого – з нуля до найвищого по галузі рівня.

Ювелірна промисловість – рік до року можна побачити збільшення цього показника у 2,2 рази.

Ринок пального, тютюнових виробів, гральний бізнес – вимушений починати працювати по чесному, по закону.

Ринок електроніки - там роками звикли продавати дорогі бренди через ФОП, мінімізуючи податки, однак ситуація йде на покращення.

У підсумку Гетманцев заявив, що навмисно не називає повні назви згаданих компаній та інших, які працюють за подібними схемами, адже розраховує, що вони, маючи багатомільйонні обороти, змінять свою поведінку.

"Якщо ні – держава має достатньо інструментів, щоб приводити тих, хто не хоче жити за європейськими стандартами ведення бізнесу, до тями, послідовно закриваючи ті шпарини, які ще залишаються для того, щоб великі компанії маскувалися під малий бізнес, діючи на шкоду інтересам держави", - наголосив голова податкового комітету ВР.

США радять починати не з підвищення податків

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що для збільшення прибутків Україні варто почати з реформування митниці і боротьби з сірими ринками, а не з підвищення податків.

"У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", – сказала Пріцкер.

Вона зазначила, що пропонувала реформувати митницю через цифровізацію, що допомогло б уникнути корупції.

"На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу", – пояснила спецпредставниця США.