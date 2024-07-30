Спецпредставниця США порадила Україні боротися з сірою економікою замість підвищення податків

Для збільшення прибутків України США радять почати з реформування митниці і боротьби з сірими ринками, а не з підвищення податків. Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на брифінг спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Спецпредставниця підкреслила, що уряд України сам вирішує, звідки брати доходи. Однак вона разом із послом США Бріджит Брінк радили зосередитися не на підвищенні податків, а на реформуванні митниці та боротьбі з сірими ринками.

“У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому”, – сказала Пріцкер.

Вона зазначила, що пропонувала реформувати митницю через цифровізацію, що допомогло б уникнути корупції.

“На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу”, – пояснила спецпредставниця США.

Diia.City United та АСС також закликають уряд відмовитися від підвищення податків

Спілка Diia.City United також витупила проти підвищення податків з обороту компаній та доходів фізичних осіб, яке передбачено проектом Закону №11416 про особливості оподаткування у період воєнного стану.

Diia.City United попереджає, що ці зміни можуть спричинити збільшення тіньової економіки, підвищити податкове навантаження на добросовісних платників і негативно вплинути на бізнес-клімат та інвестиції в Україні.

Спілка закликає уряд і правоохоронні органи активізувати зусилля для детінізації економіки та боротьби з тіньовою економікою, зосередивши увагу на вдосконаленні адміністрації податків і митних зборів, реформуванні відповідних служб, боротьбі з тіньовими секторами підакцизної продукції та скороченні витрат бюджету через цифровізацію послуг.

Також проти законопроекту №11416 також виступила Американська торговельна палата в Україні (ACC). На їхню думку, цей законопроект збільшить податкове навантаження на платників податків і сприятиме розвитку тіньової економіки, що зазначено у пресрелізі АСС.

Особливе занепокоєння у палати викликав запропонований податок на прибуток у розмірі 1%, який буде застосовуватися до доходів підприємств. ACC вважає цей податок небезпечним прецедентом, оскільки він фактично є новим податком з продажу, що дублює існуючу систему оподаткування ПДВ.

Пакет підвищення податків

Кабінет Міністрів України розглядає законопроект, який передбачає суттєві зміни у податковій системі країни. Метою цих змін є збільшення податкових надходжень до державного бюджету на 140 млрд грн. Законопроект пропонує підвищити ставку військового збору до 5% від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу. Передбачено запровадження військового збору для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності.

Фізичні особи-підприємці також будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 5% від розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць або 1% від доходу, залежно від групи єдиного податку.

Законопроект також передбачає запровадження військового збору у розмірі 5% на банківські метали, 30% на ювелірні вироби із золота, платини і дорогоцінного каміння, 15% на нові легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, та 5% від доходу з продажу одного об'єкта нерухомості протягом року для фізичних осіб.