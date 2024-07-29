Торгово-промислова палата закликає уряд відмовитися від підвищення податків через загрозу для бізнесу

Торгово-промислова палата України (ТПП) закликає уряд відмовитися від законопроекту №11416, який вносить зміни до податкового законодавства. Експерти ТПП стверджують, що цей проект створює загрозу для стабільної роботи підприємців та економіки країни.

Про це йдеться в повідомленні ТПП.

Законопроект, який передбачає впровадження нових податків і посилення фіскального тиску, може призвести до зростання тіньової економіки та додаткових фінансових навантажень на бізнес. ТПП наголошує, що в умовах російської агресії, руйнування інфраструктури та відтоку кадрів додатковий фіскальний тиск унеможливить економічну стабільність.

"Український підприємець вже платить за війну непомірну ціну, як і кожен в Україні. Закликаємо спрямувати зусилля уряду на максимальне залучення міжнародної допомоги, грантів та заморожених російських активів для підтримки українського бюджету", - наголосили в ТПП.

ТПП також запропонувала альтернативні рішення, такі як підвищення ставки ПДВ на 4-5%, яке менш шкідливе для економіки і не потребує додаткових адміністративних дій.

ПДВ виявляється більш ефективним інструментом

Там наголошують, що ПДВ виявляється більш ефективним інструментом порівняно з іншими запропонованими податками. Його вплив на економіку менш руйнівний, хоча й призведе до незначного підвищення цін (до 5%) на товари та послуги.

Впровадження змін у ПДВ не потребує складних адміністративних процедур, що дозволить швидко збільшити надходження до бюджету. Аналіз податкового розриву показує, що ПДВ сплачується на рівні 93% від теоретично розрахованого, демонструючи низьку еластичність. Це робить прогнозування надходжень від ПДВ більш надійним порівняно з новими зборами, запропонованими КМУ.

Інші пропозиції включають підвищення ефективності роботи контролюючих органів, руйнування схем ухилення від оподаткування та скорочення другорядних видатків бюджету.

Також ТПП наголошує на необхідності впровадження системних змін для додаткових надходжень до бюджету наступного року, зокрема інституційних реформ у Митній та Податковій службах, покращення адміністрування податку на нерухоме майно та автоматизації податкових процесів.

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський повідомив, що вже планується спеціальне засідання Ради з питань підприємництва в умовах воєнного стану, де обговорюватимуться питання, пов'язані з законопроєктом 11416. Він зауважив, що діалог між підприємцями та державою є вкрай важливим для спільного пошуку рішень, що допоможуть нашій економіці стати сильнішою в умовах війни.

"Ми раді, що нас чують і що ми маємо змогу донести бачення підприємців до керівництва держави. Треба чітко розуміти, що в нас спільна мета – нам треба зберегти економіку яка має забезпечити можливість країни воювати". – написав він

Diia.City United та АСС також закликають уряд відмовитися від підвищення податків

Спілка Diia.City United також витупила проти підвищення податків з обороту компаній та доходів фізичних осіб, яке передбачено проектом Закону №11416 про особливості оподаткування у період воєнного стану.

Diia.City United попереджає, що ці зміни можуть спричинити збільшення тіньової економіки, підвищити податкове навантаження на добросовісних платників і негативно вплинути на бізнес-клімат та інвестиції в Україні.

Спілка закликає уряд і правоохоронні органи активізувати зусилля для детінізації економіки та боротьби з тіньовою економікою, зосередивши увагу на вдосконаленні адміністрації податків і митних зборів, реформуванні відповідних служб, боротьбі з тіньовими секторами підакцизної продукції та скороченні витрат бюджету через цифровізацію послуг.

Також проти законопроекту №11416 також виступила Американська торговельна палата в Україні (ACC). На їхню думку, цей законопроект збільшить податкове навантаження на платників податків і сприятиме розвитку тіньової економіки, що зазначено у пресрелізі АСС.

Особливе занепокоєння у палати викликав запропонований податок на прибуток у розмірі 1%, який буде застосовуватися до доходів підприємств. ACC вважає цей податок небезпечним прецедентом, оскільки він фактично є новим податком з продажу, що дублює існуючу систему оподаткування ПДВ.

Пакет підвищення податків

Кабінет Міністрів України розглядає законопроект, який передбачає суттєві зміни у податковій системі країни. Метою цих змін є збільшення податкових надходжень до державного бюджету на 140 млрд грн. Законопроект пропонує підвищити ставку військового збору до 5% від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу.

Передбачено запровадження військового збору для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності.

Фізичні особи-підприємці також будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 5% від розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць або 1% від доходу, залежно від групи єдиного податку.

Законопроект також передбачає запровадження військового збору у розмірі 5% на банківські метали, 30% на ювелірні вироби із золота, платини і дорогоцінного каміння, 15% на нові легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, та 5% від доходу з продажу одного об'єкта нерухомості протягом року для фізичних осіб.