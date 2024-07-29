Diia.City United закликає уряд відмовитися від підвищення податків

Спілка Diia.City United витупила проти підвищення податків з обороту компаній та доходів фізичних осіб, яке передбачено проектом Закону №11416 про особливості оподаткування у період воєнного стану. Про це йдеться у пресрелізі спілки.

“Diia.City United виступає проти необгрунтованого підняття податків з обороту (доходу) компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету”, - йдеться у заяві спілки.

Diia.City United попереджає, що ці зміни можуть спричинити збільшення тіньової економіки, підвищити податкове навантаження на добросовісних платників і негативно вплинути на бізнес-клімат та інвестиції в Україні.

Спілка закликає уряд і правоохоронні органи активізувати зусилля для детінізації економіки та боротьби з тіньовою економікою, зосередивши увагу на вдосконаленні адміністрації податків і митних зборів, реформуванні відповідних служб, боротьбі з тіньовими секторами підакцизної продукції та скороченні витрат бюджету через цифровізацію послуг.

Водночас Diia.City United нагадує, що держава гарантувала стабільність податкового режиму для учасників Дія.City протягом 25 років, і підвищення податків суперечить цим зобов'язанням. Зміна податків для резидентів Дія.City та їхніх співробітників порушить обіцянки держави щодо збереження особливостей оподаткування та захисту прав учасників спеціального правового режиму.

“На жаль, пропоновані зміни не обговорювались з бізнес-асоціаціями і відповідно не враховують позицію бізнесу. Тому закликаємо Парламент та Уряд за підтримки МВФ, Європейського Союзу та країн-членів G7 забезпечити негайні зусилля щодо детінізації економіки та боротьбою з не сумлінними платниками податків, скорочення витрат державного бюджету та до запровадження зваженої і справедливої податкової політики”, - додали у спілці.

Додамо, що раніше проти підвищення податків висловився співзасновник Мonobank Олег Гороховський.

“Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник”, - написав Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Також проти законопроекту №11416 також виступила Американська торговельна палата в Україні (ACC). На їхню думку, цей законопроект збільшить податкове навантаження на платників податків і сприятиме розвитку тіньової економіки, що зазначено у пресрелізі АСС.

Особливе занепокоєння у палати викликав запропонований податок на прибуток у розмірі 1%, який буде застосовуватися до доходів підприємств. ACC вважає цей податок небезпечним прецедентом, оскільки він фактично є новим податком з продажу, що дублює існуючу систему оподаткування ПДВ.

Уряд готує пакет підвищення податків

Кабінет Міністрів України розглядає законопроект, який передбачає суттєві зміни у податковій системі країни. Метою цих змін є збільшення податкових надходжень до державного бюджету на 140 млрд грн. Законопроект пропонує підвищити ставку військового збору до 5% від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу. Передбачено запровадження військового збору для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності.

Фізичні особи-підприємці також будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 5% від розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць або 1% від доходу, залежно від групи єдиного податку.

Законопроект також передбачає запровадження військового збору у розмірі 5% на банківські метали, 30% на ювелірні вироби із золота, платини і дорогоцінного каміння, 15% на нові легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, та 5% від доходу з продажу одного об'єкта нерухомості протягом року для фізичних осіб.

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