Бюджетна декларація 2025-2027: що чекає на гривню, зарплати та податки у найближчі роки

Уряд прогнозує уповільнення економічного зростання у 2025 році та подальше прискорення у 2026-2027 роках, а також зростання курсу долара на 10% протягом наступного року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, посилаючись на Бюджетну декларацію на 2025-2027 рр.

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За прогнозами уряду, у 2024 році очікувалось зростання реального ВВП на 4,6%. Однак, у 2025 році темпи зростання сповільняться до 2,7%. Проте, вже у 2026 році економіка має набрати обертів, демонструючи зростання на 7,5%, а у 2027 році – на 6,2%.

Курс гривні до долара США прогнозується на рівні 45 грн/$ у 2025 році, 46,5 грн/$ у 2026 році та 46,4 грн/$ у 2027 році.

Бюджетна декларація також передбачає поступове зниження дефіциту бюджету з 18,2% у 2025 році до 6,7% у 2027 році. Фінансування бюджету за рахунок запозичень та грантів становитиме 1,53 трлн грн у 2025 році, зменшуючись до 786,5 млрд грн у 2027 році. Видатки на безпеку та оборону залишатимуться значними, складаючи 2,2 трлн грн у 2025 році та поступово зменшуючись до 1,5 трлн грн у 2027 році.

Також, мінімальна заробітна плата у 2025 році має зрости до 8000 грн. Зазначимо, що раніше уряд озвучував прогнозовану мінімальну зарплату й прожитковий мінімум у 2025-2026 роках. Згідно з цим прогнозом, з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата могла становити 8370 грн на місяць, а з 1 січня 2026 року – 8956 грн на місяць. Втім, ці показники офіційно не були затверджені.

У сфері оподаткування заплановано розроблення додаткового пакету заходів на 2025-2027 роки, який має приносити близько 340 млрд грн додаткових надходжень щорічно.

Крім того, ставка ПДВ залишиться незмінною на рівні 20% до 2027 року.

Уряд також має намір відновити Дорожній фонд, поступово збільшуючи його фінансування до 233 млрд грн у 2027 році. Боргове навантаження планується знизити до 90% до 2027 року. Фінансування виборів буде забезпечено після завершення воєнного стану.

Депутат також додав, що по закону, Бюджетну декларацію на 2025-2027 рр. мали подати у Раду ще місяць тому. Але перенесли через консультації з донорами тому і схвалили в день засідання МВФ.

Нагадаємо, раніше, Україні не вдалося досягнути згоди з власниками облігацій щодо реструктуризації зовнішнього боргу,що становить приблизно 20 мільярдів доларів. Така ситуація підвищує ризик дефолту для країни.

Окрім цього, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, у 2024 році очікується незначне послаблення гривні.Однак, за п'ять років курс долара може суттєво зрости і досягти позначки 54 гривні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com