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Бюджетная декларация 2025-2027: что ждет гривну, зарплаты и налоги в ближайшие годы
Правительство прогнозирует замедление экономического роста в 2025 году и дальнейшее ускорение в 2026-2027 годах, а также рост курса доллара на 10% в течение следующего года.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, ссылаясь на Бюджетную декларацию на 2025-2027 гг.
По прогнозам правительства, в 2024 году ожидался рост реального ВВП на 4,6%. Однако в 2025 году темпы роста замедлятся до 2,7%. Однако уже в 2026 году экономика должна набрать обороты, демонстрируя рост на 7,5%, а в 2027 году – на 6,2%.
Курс гривны к доллару США прогнозируется на уровне 45 грн/$ в 2025 году, 46,5 грн/$ в 2026 году и 46,4 грн/$ в 2027 году.
Бюджетная декларация также предусматривает постепенное понижение дефицита бюджета с 18,2% в 2025 году до 6,7% в 2027 году. Финансирование бюджета за счет заимствований и грантов составит 1,53 трлн. грн. в 2025 году, уменьшаясь до 786,5 млрд. грн. в 2027 году. Расходы на безопасность и оборону будут оставаться значительными, составляя 2,2 трлн. грн. в 2025 году и постепенно уменьшаясь до 1,5 трлн. грн. в 2027 году.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также минимальная заработная плата в 2025 году должна вырасти до 8000 грн. Отметим, что ранее правительство озвучивало прогнозируемую минимальную зарплату и прожиточный минимум в 2025-2026 годах. Согласно этому прогнозу, с 1 января 2025 минимальная зарплата могла составлять 8370 грн в месяц, а с 1 января 2026 - 8956 грн в месяц. Впрочем, эти показатели официально не были утверждены.
В сфере налогообложения запланирована разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025-2027 годы, который должен приносить около 340 млрд. грн. дополнительных поступлений ежегодно.
Кроме того, ставка НДС останется неизменной на уровне 20% к 2027 году.
Правительство также намерено возобновить Дорожный фонд, постепенно увеличивая его финансирование до 233 млрд. грн. в 2027 году. Долговая нагрузка планируется снизить до 90% к 2027 году. Финансирование выборов будет обеспечено после завершения военного положения.
Депутат также добавил, что по закону Бюджетную декларацию на 2025-2027 гг. должны были подать в Раду еще месяц назад. Но перенесли из-за консультаций с донорами назад и одобрили в день заседания МВФ.
Напомним, ранее Украине не удалось достичь согласия с собственниками облигаций по реструктуризации внешнего долга, что составляет примерно 20 миллиардов долларов. Такая ситуация увеличивает риск дефолта для страны.
Кроме этого, по прогнозам Международного валютного фонда, в 2024 году ожидается незначительное ослабление гривны. Однако за пять лет курс доллара может существенно возрасти и достичь отметки 54 гривны
Источник фото: ua.depositphotos.com