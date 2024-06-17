Украина не смогла добиться согласия с кредиторами о реструктуризации долга на $20 млрд

Украина и спецкомитет кредиторов, представляющий собственников почти 20% еврооблигаций, в период с 3 по 14 июня провели переговоры и обменялись предложениями по реструктуризации, однако не смогли достичь соглашения, в том числе из-за неприемлемости предложенных коммерческими кредиторами условий для МВФ и Группы официальных кредиторов Украины.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение Минфина на Лондонской фондовой бирже в понедельник, 17 июня.

"Предложение... было доведено до сведения сотрудников МВФ, которые предварительно оценили его как не отвечающее целевым показателям DSA (Debt Sustainability Analysis) МВФ. Об этом также сообщили в секретариате Группы кредиторов Украины, который подтвердил, что любые денежные потоки в течение периода действия программы МВФ должны оставаться символическими", – говорится в сообщении Минфина на Лондонской фондовой бирже в понедельник.

Также в релизе говорится, что хотя Украина и специальный комитет кредиторов не пришли к согласию относительно условий реструктуризации в течение периода консультаций, Украина и специальный комитет кредиторов продолжат взаимодействие и конструктивные дискуссии через своих соответствующих консультантов.

"Украина продолжит двусторонние переговоры с другими инвесторами, с целью достижения дальнейшего прогресса и достижения принципиального соглашения при первой же возможности", - отмечается в релизе.

Как передает Forbes, владельцы облигаций отклонили предложение Украины снизить стоимость валютных облигаций на 60% на переговорах в этом месяце. Комитет инвесторов, представляющий собственников около 20% облигаций, предложил снизить стоимость облигаций на 22%. Однако, по данным Минфина, МВФ заявил, что это приведет к невыполнению ключевых долговых обязательств.

Минфин также предлагал инвесторам инструмент на случай непредвиденных обстоятельств, выплаты по которым могут начаться только после 2027 года. Они зависят от выполнения Украиной целевых показателей налоговых поступлений, установленных МВФ.

На сайте Минфина сообщается, что в течение следующих недель правительство Украины проведет консультации с держателями еврооблигаций за пределами Комитета собственников еврооблигаций и соберет отзывы от более широкого сообщества инвесторов по структуре соглашения и инструментов. Достижение договоренности с инвесторами по условиям реструктуризации ожидается до 1 августа 2024 года.

Иностранные кредиторы хотят, чтобы Украина возобновила выплаты по долгам

Рынок с середины весны 2024 года ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их владельцы уже сформировали специальный комитет накануне предстоящих переговоров.

Издание Wall Street Journal в начале мая сообщило, что группа владельцев облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

Инвесторы планируют получать от Украины 500 миллионов процентных выплат ежегодно. В общей сложности у кредиторов украинских облигаций на 20 миллиардов евро.

WSJ пишет, что если Украина не возобновит выплаты по долгам иностранным кредиторам, ее может ждать дефолт уже осенью.

Если сделка не будет заключена, Украина может объявить дефолт – поскольку в августе закончатся каникулы по обслуживанию госдолга, введенные иностранными фондами после полномасштабного вторжения РФ.

Международный валютный фонд недавно заявил, что государственный долг Украины нуждается в "глубоком урегулировании". В материалах МВФ отсутствует прямое упоминание о желательности частичного списания долга, в то же время МВФ заявляет о необходимости для Украины снизить госдолг к 2028 году до 82% ВВП и до 65% ВВП в 2033 году. Как дополнительные цели при реструктуризации, кроме снижения долга до 82% ВВП, отмечено также уменьшение расходов на обслуживание долга по внешним обязательствам до 1-1,8% ВВП.

Государственный долг Украины вырос на 86,2 млрд грн и превысил 6 трлн грн

Совокупный государственный долг Украины в апреле 2024 года вырос на 86,2 млрд. грн. и превысил отметку в 6 трлн грн.

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.

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