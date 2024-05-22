В Минэкономики рассказали, как проблемы с энергетикой повлияли на рост ВВП

По предварительным оценкам Министерства экономики рост внутреннего продукта Украины (ВВП) в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года составил около 4,3%. Темпы роста ВВП в апреле были хуже, чем в марте.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что по итогам января - апреля 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,4% [±1%] по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в апреле 2024 года продолжается тенденция возобновляемого роста экономики, поддержанная рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги в условиях бюджетного финансирования на восстановление инфраструктуры, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности.

Министр также отмечает, что стабильная работа морского коридора стимулировала отрасли перевозки железнодорожным транспортом, производство металлургической продукции, а также добычу металлических руд.

"Вместе с тем высокие риски безопасности, очередное повреждение энергетических объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров и дальше негативно давили на ВВП", - подчеркнула Свириденко.

В Минэкономики подчеркивают, что после очередных атак на энергосистему Украины и значительных повреждений и разрушений ТЭС и ГЭС временно потеряна часть генерационных объектов.

"Проблемы с электрогенерацией могут оказать потенциально негативное влияние на работу промышленности, особенно крупнейших потребителей электроэнергии, которым из-за технологических особенностей производственных процессов почти невозможно переориентироваться на альтернативные источники поставок электроэнергии", - отмечают в ведомстве.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.

Несмотря на положительную оценку от Минэкономики, по оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит только 3%, а в следующем – 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Отметим, что в результате недавних обстрелов, которые россияне нанесли по энергетическим объектам, Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продаж электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, требующих значительных энергоресурсов.

Как сообщают в регуляторе, в I квартале 2024 года рост реального ВВП был слабее, чем ожидалось.

В то же время, по прогнозам регулятора, могут реализоваться и положительные сценарии, например расширение экспортных возможностей, передача Украине средств от замороженных российских активов, ускорение евроинтеграционных процессов, реализация масштабной программы обновления Украины.

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) ожидают, что рост экономики Украины замедлится до 3% в 2024 году по сравнению с показателем 5,3% в 2023 году.

В начале января-2024 Всемирный банк также дал свой прогноз по ВВП Украины. Согласно отчету банка, перспективы Украины остаются неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году.

Международный валютный фонд (МВФ) обновил макропрогноз Украины во время третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, сохранив прогноз роста реального ВВП на этот год в пределах 3-4% и несколько улучшив прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета.

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