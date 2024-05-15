ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины на 3% в 2024 году

Ожидается, что рост экономики Украины замедлится до 3% в 2024 году по сравнению с показателем 5,3% в 2023 году.

Об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) – "Региональные экономические перспективы", опубликованном 15 мая.

В ЕБРР отмечают, что в 2023 году рост украинской экономики был поддержан рекордным урожаем, однако недавний ущерб, причиненный энергетической инфраструктуре страны из-за войны, был одним из факторов, которые, вероятно, будут сдерживать дальнейший рост экономики в 2024 году.

На перспективы роста экономики также повлияют ограниченный внутренний спрос, нехватка рабочей силы и недостаточные инвестиции.

К положительным моментам ЕБРР отнес открытие украинского Черноморского коридора вдоль береговой линии, что устранило некоторую неопределенность использования Черного моря для экспорта сельскохозяйственной продукции и других товаров, в частности металлов и руды.

"Использование этого коридора набирает обороты, стимулируя не только сельское хозяйство, но и металлургическую промышленность и горнодобывающую промышленность, которые были одними из наиболее пострадавших отраслей за последние два года", - говорится в отчете ЕБРР.

Там также отмечают, что возобновление экспорта и увеличение внутреннего военного производства, вероятно, обеспечат экономический рост на уровне 3% в 2024 году и ускорится до 6% в 2025 году. Однако риски остаются высокими, в частности они связаны с разрушением портовой и энергетической инфраструктуры.

Другие прогнозы по росту украинской экономики

В свою очередь, министр экономики Юлия Свириденко заявила, что, несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%.

"Ожидаем, что в этом году экономика продолжит восстановление – по крайней мере на 4,5-4,6%. Конечно, показатели могут быть хуже из-за ракетных обстрелов, в первую очередь украинской энергетической инфраструктуры, но наш базовый прогноз пока на уровне 4,6%", – рассказала Свириденко на форуме Kyiv Investment Day.

Несмотря на положительную оценку от Минэкономики, по оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит лишь 3%, а в следующем - 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Отметим, что в результате недавних обстрелов, нанесенных россиянами по энергетическим объектам, Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продажи электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, что требуют значительных энергоресурсов.

Как сообщают в регуляторе, в I квартале 2024 года рост реального ВВП был слабее, чем ожидалось.

В то же время, по прогнозам регулятора, могут реализоваться и положительные сценарии, например расширение экспортных возможностей, передача Украине средств от замороженных российских активов, ускорение евроинтеграционных процессов, реализация масштабной программы восстановления Украины.

Фото: ua.depositphotos.com