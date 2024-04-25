НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год

По оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит 3%, а в следующем – 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины и блокады западной границы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что будет с инфляцией

По прогнозам регулятора, инфляция умеренно ускорится, а в дальнейшем закрепится в целевом диапазоне 5%±1 в. п.

НБУ по-прежнему прогнозирует умеренное ускорение инфляции в 2024 году – до 8,2%.

"Однако уже в конце 2025 года она замедлится до 6%, а в 2026 – до 5%. Этому будут способствовать постепенная нормализация условий для функционирования экономики, ослабление внешнего инфляционного давления и последовательная монетарная политика НБУ", - ожидают регулятор.

Восстановление экономики будет сдержанным

Как сообщают в регуляторе, в I квартале 2024 года рост реального ВВП был слабее, чем ожидалось.

"Повлияли сдержанные бюджетные расходы в условиях неопределенности с поступлением внешнего финансирования, и дополнительно последствия блокады западной границы. Прогноз роста ВВП несколько ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины", - объясняют в НБУ.

В регуляторе ожидается, что экономика вырастет на 3% в 2024 году и на 4,5-5% в 2025-2026 годах.

Внешняя бюджетная помощь

В 2024 году Украина рассчитывает получить 38 млрд дол. США внешней бюджетной помощи

"Благодаря этому международные резервы будут оставаться на высоком уровне. Пока их объем - около 44 млрд долл. США", - подчеркивают в НБУ.

Там добавляют, что благодаря поддержке партнеров и усилению устойчивости государственных финансов будет возможность и дальше обеспечивать макрофинансовую стабильность, необходимую для устойчивого восстановления экономики.

Ключевые риски

Как отмечают в НБУ, ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается продолжительность и интенсивность войны.

"Существенно ослаб риск недостаточности международного финансирования в этом году, однако риски ритмичности его поступления сохраняются", - констатируют в регуляторе.

В то же время, по прогнозам регулятора, могут реализоваться и положительные сценарии, например расширение экспортных возможностей, передача Украине средств от замороженных российских активов, ускорение евроинтеграционных процессов, реализация масштабной программы восстановления Украины.

Напомним, Правление Национального банка 25 апреля приняло решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. Вместе с понижением учетной ставки на 1 в. п. уменьшаются ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП 4,6%. Инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

В начале января-2024 Всемирный банк также дал свой прогноз по ВВП Украины. Согласно отчету банка, перспективы Украины остаются неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году.

Международный валютный фонд (МВФ) обновил макропрогноз Украины во время третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, сохранив прогноз роста реального ВВП на этот год в пределах 3-4% и несколько улучшив прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета.

Нацбанк Украины в Инфляционном отчете предполагал, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки.

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