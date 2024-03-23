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Финансы
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МВФ улучшил для Украины прогнозы ВВП и инфляции

МВФ улучшил для Украины прогнозы ВВП и инфляции
Фото: imf.org

Международный валютный фонд (МВФ) обновил макропрогноз Украины во время третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, сохранив прогноз роста реального ВВП на этот год в пределах 3-4% и несколько улучшив прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

МВФ улучшил прогнозы госдолга Украины  

Отмечается, что ожидание номинального ВВП Украины на этот год повышено до 7,75 трлн. грн. с 7,64 трлн. грн. в декабре прошлого года, хотя на следующий оставлено практически без изменений - 8,86 трлн.

Это связано с пересмотром оценки роста ВВП в прошлом году с 4,5% до 5% и, соответственно, номинального ВВП до 6,50 трлн грн с 6,43 трлн грн.

В структуре роста ВВП МВФ сейчас ожидает несколько меньшего вклада внутреннего спроса, частного потребления и инвестиций, но все это компенсируется лучшей ситуацией с чистым экспортом.

Прогноз инфляции на этот год МВФ улучшил до 8,5% с 9,5%, рост реальных доходов - до 9,8% с 8,5%, но оценка безработицы ухудшена до 14,5% с 13,9%.

Что касается бюджета, то в МВФ снизили оценку его дефицита (без учета грантов) – до 20,2% ВВП с 20,4% ВВП. В части финансирования улучшено ожидание грантового финансирования – до 6,5% ВВП с 4,7% ВВП при сокращении другого внешнего финансирования до 11,8% ВВП с 13,7% ВВП и внутреннего финансирования до 2% ВВП с 2,1% ВВП .

В результате прогноз совокупного госдолга на конец этого года улучшен до 94% ВВП с 96,7%, однако сказалось и улучшение его оценки на конец 2023 года до 82,9% ВВП с 87,1% ВВП.

Новый прогноз дефицита текущего счета Украины в 2024 г. – 5,7% ВВП вместо 7,1% в декабрьских материалах, прямых иностранных инвестиций – 2,2% ВВП вместо 1,2%. Также оценка валовых международных резервов на конец этого года улучшена до $42,1 млрд с $40,9 млрд.

В обновленном макропрогнозе МВФ также ожидает рост кредитов в 2024 году на 8,5%, что немного хуже декабрьской оценки в 9,5%, однако вероятная причина такой корректировки – резкое улучшение оценки снижения кредитного портфеля в 2023 году до 0,5% с 7,5%.

Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда 21 марта завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, одобрив выделение транша в размере около $880 млн .

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП  4,6%. Инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

В начале января-2024 Всемирный банк также дал свой прогноз по ВВП Украины. Согласно отчету банка, перспективы Украины остаются неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году. 

Нацбанк Украины в Инфляционном отчете предполагал, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки.

Автор:
Светлана Манько