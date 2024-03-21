Валовой внешний долг Украины вырос почти на четверть за 2023 год: каковы риски для финансовой системы

По данным Национального банка Украины, валовой внешний долг (ВВД) страны к концу 2023 года составил 161,5 млрд. дол. То есть он вырос почти на четверть. В ВВД входит внешняя задолженность правительства, центрального банка, коммерческих банков и предприятий (недепозитных корпораций).

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, ВЗБ на 23,3% больше (+30,6 млрд долл.), чем в прошлом году.

Почему вырос валовой внешний долг Украины

Как отметил Гетманцев, основной фактор роста ВВД – прирост внешней задолженности правительства на 47,1% (+30,8 млрд долл.). В то же время внешняя задолженность НБУ, банков сокращалась.

Внешний долг частного сектора (других секторов экономики, включая межфирменный долг), немного вырос на 2,8% (за счет возобновления роста торговых кредитов и кредитов прямых инвесторов).

Структура валового внешнего долга:

Правительство – 59,5%

НБУ – 1,4%

Банки – 1,1%

Частный сектор (кроме банков) – 38%.

Риски для финансовой системы увеличились

Гетманцев подчеркнул, что, несмотря на существенный рост абсолютного размера внешнего долга, его относительная величина остается контролируемой.

"Отношение долга к ВВП значительно меньше, чем в разгар финансового кризиса 2015-2016 гг. На конец 2023 года НБУ оценивал отношение валового внешнего долга к ВВП на уровне 90,7% ВВП. Это значительно меньше, чем в 2015-2016 гг., когда соответствующий показатель равнялся 120-130% ВВП", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что краткосрочный долг полностью покрывается международными резервами.

"К концу 2023 года краткосрочный валовой внешний долг с погашением в последующие 12 месяцев составлял 40,7 млрд. Почти на 100% такой долг покрывался за счет международных резервов, что указывает на их достаточность", - подчеркнул Гетманцев.

Он отметил, что риски рефинансирования долга минимизированы.

"Основной прирост приходится на внешний государственный долг, значительная часть которого уже реструкутуризирована к 2027 году. Тогда как еще часть реструктуризирована до августа 2024 года. С большой вероятностью Правительство достигнет согласия относительно новой отсрочки платежей по такому долгу в рамках программы с МВФ", – прогнозирует Гетманцев.

Он уверен, что вместе с партнерами Украина найдет справедливое решение по решению проблемы нерыночного роста внешнего государственного долга, в том числе за счет конфискации суверенных активов страны – агрессора РФ.

"Риски для финансовой системы, связанные с валовым внешним долгом увеличились. Это факт. Впрочем, как для третьего года полномасштабной войны эти риски остаются контролируемыми, о чем свидетельствует соотношение показателей внешнего долга к ВВП и международным резервам", - отметил Гетманцев.

Государственный долг Украины увеличился вдвое

Напомним, что с начала войны государственный долг увеличился в два раза (+2 758 млрд. грн.), в валютном эквиваленте – на 55% (+51,6 млрд. долл.).

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.

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